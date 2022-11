Para la mayoría de fanáticos de “Spider-Man”, el acuerdo entre Marvel y Sony significó algo tremendamente positivo debido a todas las posibilidades que se imaginaban y que, con el tiempo, fueron concretándose. Sin embargo, hubo otros que no estuvieron muy de acuerdo, como el productor de películas del personaje arácnido anteriores al MCU, Avi Arad.

Por más que parezca algo difícil de creer, Avi Arad no estuvo contento con aquella unión, pese al éxito que ha tenido. Y es que él no teme en manifestar su disconformidad, razón por la cual se alejó del proyecto para enfocarse a cintas producidas por Sony y nada a lo referente con el superhéroe de Tom Holland.

Si están intrigado con esa postura, como seguramente muchos lo estarán, este artículo es para ti, pues vamos a comentarte cuáles son los motivos por los que él no está de acuerdo con la unión de aquellos multiversos que agrandó todo el MCU.

¿POR QUÉ AVI ARAD NO ESTÁ FELIZ CON EL ACUERDO ENTRE MARVEL Y SONY?

El productor manifestó su malestar con el acuerdo de empresas en el libro “With Great Power: How Spider-Man Conquered Hollywood during the Golden Age of Comic Book Blockbusters” de Sean O’Connell, donde además explica por qué tomó esa postura.

De acuerdo a lo expresado, todo fue para buscar un beneficio económico, lo cual habría sido algo incorrecto para él.

“Lo hicieron por dinero. Terrible… Como dar a tus hijos en adopción, solo porque no estás seguro de qué hacer con ellos”, es lo que se puede leer.

Avi Arad fue productor de varias películas de "Spider-Man" (Foto: AFP)

LAS POLÉMICAS DE AVI ARAD

En medio de estas declaraciones que han tomado notoriedad, el portal Screen Rant ha recordado algunas acusaciones que ha recibido el productor.

Por ejemplo, fue criticado por haber impulsado la inclusión de Venom en “Spider-Man 3″, la cual no agradó a muchas personas que eran fanáticas de la saga de Tobey Maguire.

Además, fue acusado de haber presionado de alguna u otra manera para que el Spider-Man de Andrew Garfield entre al MCU.