Los protagonistas de “Alien: Romulus”, película de terror y ciencia ficción, se embarcan en una peligrosa misión ambientada entre los acontecimientos de “Alien” (1979) y “Aliens” (1986). La cinta dirigida por Fede Álvarez, quien la coescribió con Rodo Sayagues, sigue a un grupo de jóvenes colonos espaciales que se encuentran cara a cara con un Xenomorfo mientras buscan comida en una estación espacial abandonada. ¿Quiénes son parte del elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Se trata de la séptima entrega de la franquicia “Alien” y sirve como una intercuela independiente. La fotografía principal se realizó en Budapest del 9 de marzo al 3 de julio de 2023, y se estrenó por en algunos países el 14 de agosto de 2024, pero a Estados Unidos llegará el 16 de agosto.

Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced y Spike Fearn conforman el reparto principal de “Alien: Romulus”. Entonces, ¿quién es quién en la película producida por Ridley Scott, Michael Pruss y Walter Hill?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ALIEN: ROMULUS”

1. Cailee Spaeny como Rain Carradine

Cailee Spaeny, que apareció en “Pacific Rim Uprising”, “Bad Times at the El Royale”, “On the Basis of Sex”, “Vice”, “Devs”, “Mare of Easttown”, “The Craft: Legacy”, “Priscilla” y “Civil War”, asume el rol de Rain Carradine, una huérfana y residente de la colonia minera Star de Jackson. Sueña con mudarse con su “hermano” Andy a un mundo más hospitalario.

Cailee Spaeny interpreta a Rain Carradine en la película de ciencia ficción "Alien: Romulus" (Foto: 20th Century Studios)

2. David Jonsson como Andy

David Jonsson, que fue parte de series como “Endeavour”, “Deep State”, “Industry” y “Murder is Easy”, y películas como “Rye Lane” y “Bonhoeffer”, da vida a Andy, un androide programado como el hermano de Rain. Los padres de la protagonista le encargaron el cuidado de su hija antes de morir.

David Jonsson como Andy, el "hermano" de Rain, en la película de ciencia ficción "Alien: Romulus" (Foto: 20th Century Studios)

3. Archie Renaux como Tyler

Archie Renaux, que anteriormente participó en “Body of Water”, “Hanna”, “Gold Digger”, “Voyagers”, “Morbius”, “Shadow and Bone”, “Catherine Called Birdy”, “The Greatest Beer Run Ever”, “The Other Zoey”, “Upgraded” y “The Jetty”, interpreta a Tyler, el exnovio de Rain, hermano de Kay y primo de Bjorn.

Archie Renaux asume el rol de Tyler, el exnovio de Rain, en la película de ciencia ficción "Alien: Romulus" (Foto: 20th Century Studios)

4. Isabela Merced como Kay

Isabela Merced, que fue parte de “100 Things to Do Before High School”, “Transformers: The Last Knight”, “Instant Family”, “Sicario: Day of the Soldado”, “Dora and the Lost City of Gold” y “Turtles All The Way Down”, asume el papel de Kay en “Alien: Romulus”. Se trata de la hermana menor de Tyler.

Isabela Merced interpreta a Kay, la hermana menor de Tyler, en la película de ciencia ficción "Alien: Romulus" (Foto: 20th Century Studios)

5. Spike Fearn como Bjorn

Spike Fearn, que apareció en las películas “Sweetheart”, “The Batman”, “Aftersun” y “Back to Black”, y en las series “The Amazing Mr. Blunden”, “Newark, Newark” y “Tell Me Everything”, interpreta a Bjorn, el primo de Tyler y Kay.

Spike Fearn como Bjorn, el primo de primo de Tyler y Kay, en la película de ciencia ficción "Alien: Romulus" (Foto: 20th Century Studios)

¿DE QUÉ TRATA “ALIEN: ROMULUS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Alien: Romulus”, “este thriller de terror y ciencia ficción nos transporta a las raíces de ‘Alien’, la franquicia que obtuvo un éxito sin precedentes. Un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo cuando rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada”.

¿CÓMO VER “ALIEN: ROMULUS”?

“Alien: Romulus” se estrenará el viernes 16 de agosto de 2024 en los cines de Estados Unidos, mientras que a algunos países de América Latina llegará el jueves 15 de agosto.