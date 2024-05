¿Qué harías si un familiar tuyo que busca brillar como bailarín forma parte de un grupo que lo ayudará a cumplir su sueño? Lo más probable es que lo apoyarás, pero… ¿qué pasa si esa asociación poco a poco lo aleja de ti hasta el punto de que pierdas el rastro de tu ser querido? Esto le pasó a Miranda Wilking, quien se unió a una empresa de gestión de talentos llamada 7M, que a la vez era una iglesia, por lo que su hermana y sus padres buscaron por todos los medios recuperar contacto con ella. Todo su caso, así como el de otros bailarines, es narrado en “Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok”, que llega a Netflix el 29 de mayo de 2024. En los siguientes párrafos, la historia real de este caso.

De acuerdo con la sinopsis que presenta la plataforma de streaming sobre la docuserie se lee: “Cuando un grupo de bailarines de TikTok se unen a una agencia de representación y a su iglesia, salen a la luz detalles escabrosos sobre el fundador y sus sombrías actividades”. Cabe señalar que esta producción es dirigida por Derek Doneen.

En "Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok" se narra la historia de las hermanas Wilking (Foto: Netflix)

LA HISTORIA REAL DE “BAILAR PARA EL DIABLO: LA SECTA DE 7M EN TIKTOK”

Desde que eran muy pequeñas, las hermanas Wilking aspiraban a ser grandes bailarinas, tanto era su amor y pasión por el baile que pronto comenzaron a subir sus coreografías en sus redes sociales, llegando a acumular millones de seguidores en TikTok. “Miranda y yo siempre quisimos que bailar fuera parte de nuestras vidas”, señala en el documental Melanie, su hermana.

Aunque eran inseparables, todo cambió en 2019 cuando Miranda decidió formar parte de 7M Films, Inc., una compañía de entretenimiento con sede en Los Ángeles, fundada por Robert Shinn, también pastor de la Iglesia Shekinah.

Tras involucrarse en dicha organización, la joven comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo con el resto de los miembros de dicha empresa y dejar de lado a sus seres queridos, hasta que un buen día cortó todo tipo de comunicación con ellos, algo que alarmó por completo a sus padres y hermana, quienes se dieron cuenta de que algo muy extraño sucedía, por lo que no dudaron en acusar públicamente a 7M como una secta, donde se manipulaba a sus integrantes. Ni bien salió la denuncia pública en 2022, varias personas respaldaron lo señalado por los Wilking y aseguraron haber vivido lo mismo durante décadas.

“Hombres y mujeres viajan a Los Ángeles soñando estar arriba de un escenario y quedan envueltos en cosas que no son buenos para ellos”, “Siempre nos hacía saber las sumas que ganaban. El dinero que ganaban, lo conservaba Robert”, “Comenzó como algo inofensivo, pero el control de a poco creció. Estabas en un ambiente no seguro”, “Te dicen que te alejes de tu familia y que trabajes en ti mismo. Te enseñan a morir para tu familia para salvarla. Era un hombre de Dios, no creí hacerme algo malo a mí y a otros”, “A todos los bailarines que están con ella, les controlan la vida”, son algunos de los testimonios de quienes fueron víctimas de Shinn y que ahora buscan desenmascararlo para que no siga engañando a más jóvenes.

“Esta serie trata de exponer a los malhechores y aclarar la historia. Todo con la esperanza de ayudar a aquellos que aún están bajo el control de la iglesia”, dijo la productora ejecutiva Jessica Acevedo a Netflix.

Por su parte, el director del documental, Derek Doneen, también se refirió al documental: “Creo que el público se sorprenderá de la facilidad con la que la gente normal puede verse absorbida por grupos parecidos a una secta y de lo devastador que puede ser el impacto en sus familias, amigos y comunidades. Estoy asombrado por las familias que nos dejaron entrar mientras trabajaban incansablemente para rescatar a sus seres queridos”.