Desde hace varios años, los realities se han convertido en todo un fenómeno; y no es para menos, ya que al ofrecer entretenimiento, enfocándose netamente en el rating, muchas veces la intimidad de los participantes ha quedado expuesta al público, que busca el morbo para satisfacerse. Un claro ejemplo de este tipo de programas es el que nos muestra “The Contestant” (en español: “El concursante”), el documental que nos presenta cómo un joven se convirtió en una estrella japonesa tras ser abandonado desnudo y sin comida en una habitación durante más de un año. La única forma de conseguir alimentos, ropa y algunos premios era completando sorteos de las revistas que le dejaron apiladas cuando inició el reto que aceptó. Aunque esta persona sabía que iban a grabarlo, él pensó que lo harían una vez que saliera de la casa y seleccionaran las mejores tomas que pasarían por una edición, algo que no sucedió, ya que toda su vivencia se transmitió en vivo y en directo. Debido al impacto que generó y sigue provocando el show, te contamos la verdadera historia de Tomoaki Hamatsu, el concursante de “Susunu! Denpa Shōnen”.

Antes te precisamos que el programa se emitió del 11 de enero de 1998 al 29 de septiembre de 2002 en la red Nippon TV y en línea desde octubre de 2009. Es conocido por las situaciones extremas en las que se encontraban los participantes, convirtiéndolo en el preferido de la audiencia. “The Contestant” se encuentra disponible en Hulu desde el 2 de mayo de 2024.

Todas las vivencias de Tomoaki Hamatsu fueron transmitidas en directo (Foto: MRC / Misfits Entertainment)

¿CÓMO TOMOAKI HAMATSU PASÓ A CONVERTIRSE EN UNA ESTRELLA DE REALITY?

En enero de 1998, Tomoaki Hamatsu ganó la lotería para un “trabajo relacionado con el mundo del espectáculo”, algo que anhelaba el hombre que en aquel entonces tenía 22 años. Al presentarse, lo desafiaron a formar parte de un reality muy particular: despojarse totalmente de todas sus prendas, vivir completamente aislado del mundo exterior y conseguir todo lo que necesitaría (ropa, alimentos y otras cosas), solamente participando de los sorteos que había en las revistas que le dejaron para su encierro. Claro que los servicios básicos como agua y luz no iban a faltarle. Debido a que él anhelaba ser famoso, no dudó en aceptar.

Él fue apodado Nasubi, que en japonés significa berenjena, por su cara alargada. A raíz de su sobrenombre, una caricatura de este fruto aparecía cubriendo sus genitales cada vez que el competidor se ponía frente a la cámara.

Una vez que inició su travesía, los primeros días vivió tomando agua, hecho que lo llevó a perder peso, por lo que tuvo que jugar para obtener bebidas azucaradas; luego se hizo acreedor de arroz crudo, pero al no ganar ollas, no tenía dónde cocinarlos, por lo que comió crudo. Poco a poco de las ingenió y fabricó un calentador con una bolsa desechada, con la que pudo cocinar su cereal, que ponía al lado de la estufa encendida. Una vez que se quedó sin arroz, la comida enlata para perros y croquetas fueron sus principales alimentos.

Tomoaki Hamatsu en el reality "Susunu! Denpa Shōnen" (Foto: MRC / Misfits Entertainment)

Las semanas y meses pasaban y Nasubi seguía jugando para ver qué objetos o alimentos ganaba. Fue así como se hizo de un peluche, que se convirtió en su gran amigo, pues conversaba con él. Entre algunos de sus premios destacan: entradas para el cine, una bicicleta que supo convertirla en estacionaria, un televisor aunque sin antena ni conexión de cable, un juego de PlayStation, cuatro neumáticos, una silla, un escritorio, pero jamás ropa, tijeras ni cortaúñas, por lo que siempre aparecía desnudo y con el cabello y uñas largas.

“Susunu! Denpa Shōnen” se convirtió en un éxito y despertó el interés de la gente por saber su ubicación, motivo por el que tuvo que ser llevado a otros dos lugares vendado. Ni bien entraba al cuarto, ya sabía la dinámica: desnudarse y quedarse con todo lo que había ganado hasta el momento. Los meses pasaron y logró pasar 335 días aislado, lo cual lo llevó a establecer el Récord Guinness por “el mayor tiempo de supervivencia gracias a las ganancias de una competencia”. Al final ganó 1 millón de yenes (alrededor de 8.000 dólares). Al salir le dieron un boleto para pasar un día en el parque de diversiones, donde además de disfrutar de las atracciones, pudo comer lo que quiso.

Pero eso no acabó ahí, cuando terminó, lo llevaron a otro departamento, donde instintivamente se quitó la ropa, pero en ese instante, las paredes de la habitación cayeron. Él estaba en un estudio televisivo, donde la gente lo aplaudía. No entendía nada porque pensaba que recién iban a transmitir todo.

De vuelta a su vida normal, Tomoaki Hamatsu reconoció que los primeros meses no podía usar ropa porque sudaba demasiado, a ello se sumaba que se le hacía imposible conversar por mucho tiempo.