Netflix no solo es series y películas, también cuenta con realities, uno de los más populares en el género de romance es “Love Is Blind” (“El amor es ciego”), pero si hablamos de competencia, uno de los más conocidos es “Physical: 100″ (”Habilidad física: 100″). En abril de 2024, un nuevo título se suma a esa categoría. Se trata de “¿Juego limpio o sucio? " (“Don’t Hate the Player” en inglés). ¿Te interesa conocer más sobre este programa? A continuación, te comparto detalles como la fecha de estreno, la cantidad de episodios y el número de participantes.

En este tenso juego de estrategia y supervivencia presentado por Claude Dartois, conocido por ser parte del popular reality show francés “Koh-Lanta”, un grupo de concursantes instalados en un campamento temporal intentan entrar en una villa de lujo y ganar 150 000 euros.

¿DE QUÉ TRATA “JUEGO LIMPIO O SUCIO”?

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, en “¿Juego limpio o sucio?”, “los jugadores que empiezan con nada compiten por un lugar en un paraíso de lujo y la chance de ganar 150 000 euros en un impredecible juego de estrategia y supervivencia”.

Por lo que he visto en el tráiler, tras explicar las reglas de la competencia, Claude Dartois deja a los concursante en medio de la nada en una tienda de campaña improvisada. Para abandonar ese lugar y conseguir una plaza en la lujosa villa, deben utilizar estrategias y maniobras ingeniosas.

Claude Dartois es el encargado de conducir el reality francés “Don’t Hate the Player” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “JUEGO LIMPIO O SUCIO”?

“Don’t Hate the Player” se estrenará en Netflix el miércoles 17 de abril de 2024, por lo tanto, para ver el nuevo reality francés solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “JUEGO LIMPIO O SUCIO”?

“¿Juego limpio o sucio?”, también conocido como “Mauvais joueurs”, tiene 9 episodios que se estrenarán en tres grupos desde el 17 de abril hasta el 1 de mayo de 2024.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “¿JUEGO LIMPIO O SUCIO?”

Episodio 1: 17 de abril de 2024

Episodio 2: 17 de abril de 2024

Episodio 3: 17 de abril de 2024

Episodio 4: 17 de abril de 2024

Episodio 5: 24 de abril de 2024

Episodio 6: 24 de abril de 2024

Episodio 7: 1 de mayo de 2024

Episodio 8: 1 de mayo de 2024

Episodio 9: 1 de mayo de 2024

TRÁILER DE “DON’T HATE THE PLAYER”

¿CUÁNTOS PARTICIPANTES TIENE “DON’T HATE THE PLAYER”?

“Don’t Hate the Player” cuenta con 13 participantes que lucharán por un lugar en la villa y por quedarse con el gran premio de 150 000 euros.

¿DÓNDE SE GRABÓ “JUEGO LIMPIO O SUCIO”?

“¿Juego limpio o sucio?” se grabó en Jalisco, México. “Nos fuimos durante 25 o 30 días, por lo que fue un rodaje largo. Tuve un período de adaptación de 4-5 días in situ, antes de la llegada de los candidatos, para familiarizarme con el entorno, ver la villa, el campamento y hacer algunos sets para ver cómo funcionaban los juegos. También tuve que aprender un poco sobre los candidatos, como sus nombres, e intentar documentar el juego lo mejor posible para tener la mayor facilidad posible. No tuve mucho tiempo para prepararme, pero así son las cosas. Es el bautismo de fuego”, contó Claude Dartois a Voici.

Los participantes de "¿Juego limpio o sucio?" participando en unas las competencias del reality francés (Foto: Netflix)

