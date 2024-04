Aquel 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto estaba muy angustiada por la desaparición de su hija Asunta, de 12 años, por lo que recurrió a la policía para que la ayude a dar con su paradero. Pese a que ella y su expareja Alfonso Basterra mostraban desesperación por no saber nada de su niña, quien a las horas fue encontrada muerta, el caso dio un giro radical cuando ambos pasaron a convertirse en los principales sospechosos del crimen. Ante las inconsistencias y pruebas que se hallaron durante las investigaciones, el 30 de octubre de 2015, el jurado los declaró culpables, y el 12 de noviembre de ese mismo año, los sentenció a 18 años de cárcel por el delito de asesinato con el agravante de parentesco. Desde que ambos fueron intervenidos, a los días del terrible hecho, ellos jamás volvieron a pisar la calle; sin embargo, tiempo después, se conoció que la mujer había muerto. En los siguientes párrafos, te contamos cuáles fueron las causas de su deceso.

Cabe recordar que tras los diversos análisis se determinó que la pequeña tuvo una muerte violenta, ya que le suministraron ansiolíticos en grandes cantidades, fue asfixiada, atada de pies y manos, y arrastrada. El terrible crimen fue convertido en una miniserie y llevado a la pantalla chica bajo el título “El caso Asunta”, el cual está disponible desde el 26 de abril de 2024 en Netflix.

La abogada española Rosario Porto habla con los jueces durante una audición en un tribunal de Santiago de Compostela, el 27 de septiembre de 2013 por la muerte de su hija Asunta de 12 años. Ella era la principal sospechosa y fue condenada por el crimen (Foto: Miguel Riopa / AFP)

¿DE QUÉ MURIÓ ROSARIO PORTO, LA MUJER QUE ASESINÓ A SU HIJA DE 12 AÑOS?

Rosario Porto era hija única de un abogado y una profesora de Historia, y al igual que su padre siguió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Debido a que padecía brotes de lupus eritematoso, los médicos le recomendaron que por su salud no debía embarazarse, pero como ella y su entonces esposo Alfonso Basterra anhelaban una hija, iniciaron un proceso de adopción en China. Fue así como se convirtieron en padres de Asunta, a quien adoptaron cuando era bebé en el año 2000. Desde ese momento, le dieron todo el amor que necesitaba, al menos eso es lo que todos creían, pues en 2013, ellos mismos planearon su asesinato.

Los esposos fueron declarados culpables y cada uno fue a parar a prisión. Ella pasó por tres centros penitenciarios: Teixeiro en La Coruña, A Lama en Pontevedra y Brieva en Ávila; y tras haber estado recluida durante siete años desde que fue intervenida, un día decidió acabar con su existencia. Esto ocurrió el 18 de noviembre de 2020. Es preciso indicar que la mujer siempre negó haber asesinado a su hija. Se supo que el 28 de diciembre de ese mismo año, su cuerpo fue enterrado en el mismo lugar en el que se encuentran las cenizas de Asunta.

¿Pero cómo murió? Rosario Porto se ahorcó en la ventana de su celda. Ella había hecho un cinturón de tela con sábanas para acabar con su vida. Todo había sido fríamente planificado. Tras levantarse, saludó a los funcionarios que pasaron por su celda, para ese momento, ya estaba lista y se disponía a bajar al desayuno, pero no lo hizo. Cuando se percataron que no se encontraba con el resto de las reclusas, los guardias se acercaron a su celda, la cual no compartía con nadie, y la encontraron suspendida. Los intentos por reanimarla fueron inútiles, ella había muerto, publicó Faro de Vigo.

En dos anteriores oportunidades, Porto había intentado suicidarse en prisión, una fue en A Lama en 2018 cuando ella misma cogió una cuerda de chándal en la ducha, pero se arrepintió y alertó a su compañera. Varios pensaron que simplemente trataba de llamar la atención, aunque igual se activó el protocolo de prevención de suicidios, el cual la acompañó hasta en seis ocasiones tras su paso por las prisiones, toda vez que ella tenía antecedentes por depresión desde su juventud.

Se sabe que al haber cumplido un cuarto de la pena en julio de 2019, la Junta de Tratamiento del Penal le hizo saber que podía solicitar permisos, pero Rosario se negaba a tomarlos; sin embargo, cuando su abogado pidió el 21 de septiembre de 2020 que su representada pase unos días fuera de prisión, este le fue negado. De acuerdo con el letrado, la decisión se basó principalmente porque ella no reconocía haber asesinado a Asunta. Ella siempre gritó su inocencia.