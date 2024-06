Los guerreros más poderosos de “Baki Hanma” y “Kengan Ashura” se enfrentan en la película crossover de Netflix, por lo tanto, los fans de los animes de lucha podrán disfrutar de esta mezcla explosiva de acción y emoción. La esperada colaboración reúne a los luchadores de los mangas de Keisuke Itagaki, y Yabako Sandrovich quienes pelearán para definir al luchador más fuerte del universo compartido. ¿Qué más se sabe sobre la cinta dirigida por Toshihiro Hiranor? A continuación, te comparto la fecha de estreno, el tráiler y la lista de miembros del reparto de voces.

El largometraje escrito por Atsuo Ishino fue producido por TMS Entertainment y llega después de la segunda parte “Hanma Baki: Son of Ogre” terminara el 24 de agosto de 2023 y la primera parte de la temporada 2 de “Kengan Ashura” se emitiera desde el 21 de septiembre de 2023. Por otro lado, la parte 2 de este último se estrenará en agosto del 2024.

¿DE QUÉ TRATA “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”?

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, “un sueño hecho realidad para los fans de las artes marciales, ‘Baki Hanma vs. Kengan Ashura’ es el duelo de anime más esperado del año. Con más de 85 millones de ejemplares vendidos, la serie de manga ‘Baki’, publicada en la revista Weekly Shonen Champion, de Akita Shoten, es un megaéxito del manga de artes marciales. Colección de historias de distintos luchadores, se centra en el duelo a vida o muerte entre el protagonista, Baki Hanma, el campeón de lucha clandestina más joven, y su padre, Yujiro Hanma, la ‘criatura más fuerte del mundo’.

El famosísimo manga ‘Kengan Ashura’ sigue siendo el cómic más popular entre los lectores del sitio web de cómics Ura Sunday y la aplicación de cómics MangaONE. El humilde oficinista Kazuo Yamashita conoce al misterioso Ohma Tokita, luchador de artes marciales, y se ve envuelto en los combates ‘Kengan’, en los que las compañías dirimen sus disputas empresariales apostando a lo grande por luchadores expertos”.

Por lo que he visto en el tráiler, se producirán tres emocionantes enfrentamientos: Saw Paing Yoroizuka vs. Kaoru Hanayama, Raian Kure vs. Jack Hammer, y Ohma Tokita vs. Baki Hanma. ¿Quién se convertirá en el campeón?

Ohma Tokita es un peleador que tiene una gran visión y domina el Estilo Niko en la película "Baki Hanma vs. Kengan Ashura" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”?

“Baki Hanma vs. Kengan Ashura” se estrenará el jueves 6 de junio de 2024 en Netflix. Por lo tanto, para ver la película que reúne a dos famosos y intrépidos luchadores solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”

Nobunaga Shimazaki como la voz de Baki Hanma

Tatsuhisa Suzuki como la voz de Ôma Tokita

Kenjirô Tsuda como la voz de Kaolan Wongsawat

Ayumu Murase como la voz de Gaia

Akio Ôtsuka como la voz de Agito Kano

Yoshitsugu Matsuoka como la voz de Kure Raian

Junya Enoki como la voz de Cosmo Imai

Takuya Eguchi como la voz de Kaoru Hanayama

Kenta Miyake como la voz de Jack Hammer

Hôchû Ôtsuka como la voz de Biscuit Oliva

Rikiya Koyama como la voz de Retsu Kaio

Akira Ishida como la voz de Hajime Hanafusa

Tôru Furuya como la voz del narrador

Tesshô Genda como la voz de Gensai Kuroki

Tetsu Inada como la voz de Jun Sekibayashi

Chô como la voz de Kazuo Yamashita

Hiroshi Shirokuma como la voz de Julius Reinhold

Fumihiko Tachiki como la voz de Fumihiko Tachiki

Saw Paing Yoroizuka es uno de los peleadores de la película "Baki Hanma vs. Kengan Ashura" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”?

“Baki Hanma vs. Kengan Ashura” tiene una duración de 62 minutos, es decir, 1 hora y 2 minutos.

LA PELEAS DE “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”?

El tráiler de “Baki Hanma vs. Kengan Ashura” muestran un adelanto de los tres combates que definirán quién es el luchador más fuerte.