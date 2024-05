CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Una de las escenas más esperadas de la tercera temporada de “Bridgerton” es Polin en el carruaje, lo que finalmente sucedió en el cuarto episodio y último de la primera parte. Aunque el apasionado encuentro de Colin (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan) fue igual de candente que en el libro “Romancing Mister Bridgerton” (“Seduciendo a Mr. Bridgerton”) de Julia Quinn, la serie de Netflix hizo un cambio que la volvió aún mejor. ¿Qué sucedió exactamente en ambas versiones? A continuación, te cuento lo que marca la diferencia.

Lord Debling (Sam Phillips) estaba dispuesto a proponerle matrimonio a Penelope en el baile de la Reina Charlotte. Pero la sorpresiva aparición de Colin y su imperativo interés en hablar con la menor de las Featherington, hizo que Lord Debling desistiera de su resolución. Ante ese rechazo y escaso consuelo de su madre, Pen solicita su carruaje y emprende un silencioso regreso a su casa.

Colin no duda en ir tras ella y rogarle que le permita entrar al carruaje. Mientras cambian el rumbo a casa Bridgerton, Colin intenta convencerla de que casarse con Lord Debling no es la decisión correcta, lo que no es necesario, ya que Penelope no recibió ninguna propuesta matrimonial por su culpa. Cuando Pen le reprocha por dar la impresión de estar interesado en ella, el protagonista de la tercera temporada de “Bridgerton” confiesa sus verdaderos sentimientos.

La escena de Colin (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan) en en el carruaje en el cuarto episodio de la temporada 3 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

LA ESCENA DEL CARRUAJE EN EL LIBRO DE “BRIDGERTON”

En el cuarto libro de la exitosa saga de Julia Quinn, Colin y Penelope terminan juntos en un carruaje por razones distintas. (A continuación, spoiler de la novela “Romancing Mister Bridgerton”) Luego de seguir a Pen a una zona alejada y poco apropiada para una dama de la alta sociedad de londres, Colin descubre que su mejor amiga y la mujer que ha captado su interés desde hace unas semanas es Lady Whistledown.

Un enojado y preocupado Colin obliga a Penelope a subir a su carruaje para llevarla de regreso a Mayfair. En el camino, tras una serie de reproches y confesiones, finalmente se dan un apasionados beso, seguido de sensuales caricias, al igual que en el drama romántico creado por Chris Van Dusen y producido por Shonda Rhimes. Entonces, ¿cuál es el elemento que introduce la serie de Netflix?

COLIN Y PENELOPE EN EL CARRUAJE EN “BRIDGERTON 3″

Mientras en la novela de Julia Quinn, la frase que más se destaca previo al momento íntimo de la pareja es “Eres hermosa”, en la tercera temporada de “Bridgerton”, Colin realiza una extensa declaración de amor. Luego de que Pen le reclama por dar la impresión de que está interesado en ella, Colin responde: “¿Y si tuviera sentimientos por ti?”

“He pasado mucho tiempo tratando de sentirme menos, tratando de ser el tipo de hombre que la sociedad espera que sea. Y por un momento pensé que lo había logrado. Pero estas últimas semanas han estado llenas de sentimientos confusos. Sentimientos como una incapacidad total para dejar de pensar en ti, en ese beso. Sentimientos como soñar contigo cuando estoy dormido. Y, de hecho, prefiriendo dormir porque es allí donde podría encontrarte. Un sentimiento que es como una tortura, pero al que no puedo, no quiero y no quiero renunciar”, admite el tercer hijo de Violet Bridgerton.

“Colin, somos amigos”, responde Penelope. Desvaneciendo las ilusiones de Colin, aunque solo por un segundo, ya que agrega: “Pero me gustaría mucho ser más que amigos”. La escena termina de igual manera en ambas versiones. Después de que el carruaje lleva a su destino, Colin baja e insta a Pen a acompañarlo con la frase:: ”Por el amor de Dios, Penélope, ¿te vas a casar conmigo o no?”.