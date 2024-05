Lo que parecía un sueño imposible para una poni cantante se convierte en una realidad gracias a un poco de pintura, brillo y algunos engaños en “Telma, la unicornio” (“Thelma the Unicorn” en inglés), película animada de Netflix que sigue el ascenso a la fama de de Telma, quien no tarda en descubrir que ser una celebridad no es tan sencillo. ¿Quiénes son los protagonistas del viaje peculiar, hilarante y sincero de los directores Jared Hess (“Napoleon Dynamite”) y Lynn Wang (“Unikitty!”)? A continuación, te comparto la lista de actores de voz y sus respectivos personajes.

La comedia musical basada en la serie de libros infantiles del mismo nombre de Aaron Blabey, fue escrita por Jared Hess y Jerusha Hess, producida por Pam Coats y se estrenará el 17 de mayo de 2024 en la plataforma de streaming de la N Roja.

“Telma, la unicornio”, que tiene una duración de 98 minutos, cuenta con un elenco conformado por Brittany Howard, Will Forte, Jemaine Clement, Edi Patterson, Fred Armisen, Zach Galifianakis, Jon Heder, Shondrella Avery, Maliaka Mitchell y Ally Dixon.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “TELMA, LA UNICORNIO”

1. Brittany Howard como Thelma

Brittany Howard, cantante y compositora, vocalista principal y guitarrista de las bandas de rock “Alabama Shakes” y “Thunderbitch”, asume el rol de Thelma, un poni que sueña con convertirse en una estrella musical famosa, pero debido a su aspecto no ha conseguido una oportunidad para mostrar su talento. Sin embargo, finge ser un unicornio y las puertas de la industria artística se abren de par en par para ella. El problema es que la fama también trae cosas negativas, como enemigos.

La cantante Brittany Howard debuta por primera vez en el cine haciendo la voz de la pony protagonista en “Telma, la unicornio” (Foto: Netflix Animation)

2. Will Forte como Otis

Will Forte, que ha aparecido en “American Dad!”, “Flight of the Conchords”, “That ‘70s Show”, y “Tim and Eric Awesome Show, Great Job!”, “How I Met Your Mother”, “The Cleveland Show”, “The Last Man On Earth” y “Bodkin”, da voz a Otis, un burro que es el mejor amigo de Thelma.

Will Forte como Otis, amigo de Thelma, en la película animada "Telma, la unicornio" (Foto: Netflix)

3. Jemaine Clement como Vic Diamond

Jemaine Clement, comediante, actor y multinstrumentista neozelandés conocido como parte del dúo cómico “Flight of the Conchords” y por ser la voz de Pepillo La Cacatúa en la película “Río”, interpreta a Vic Diamond, un representante de artista que le ofrece a Thelma ayudarla a guiar su carrera.

Jemaine Clement asume el rol de Vic Diamond, un representante de artistas, en la película animada "Telma, la unicornio" (Foto: Netflix)

4. Edi Patterson como Megan

Edi Patterson, conocida por interpretar a Judy Gemstone en la serie “The Righteous Gemstones”, asume el papel de Megan en la película “Telma, la unicornio”. Se trata de la representante de Nikki Narwhal. Debe descubrir el secreto de Thelma para ayudar a su artista.

Ally Dixon le da voz a Nikki Narwhal, mientras que Edi Patterson le da voz a Megan en la película animada "Telma, la unicornio" (Foto: Netflix)

5. Ally Dixon como Nikki Narwhal

Ally Dixon, que anteriormente participó en producciones como “Them”, “The Blank’s YPF”, “Kung Fu Panda: El Caballero Dragón” y “Los Croods: árbol genealógico”, le da voz a Nikki Narwhal, una famosa artista mimada que se siente amenazada por Thelma, así que trata de destruir su carrera musical.

Ally Dixon como Nikki Narwhal, la rival de Thelma, en la película animada "Telma, la unicornio" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Telma, la unicornio”:

Fred Armisen como Danny Stallion

Zach Galifianakis como Crusty Trucker

Jon Heder como Reggie

Shondrella Avery como Zirconia

Maliaka Mitchell como Peggy

¿DE QUÉ TRATA “TELMA, LA UNICORNIO”?

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, en “Telma, la unicornio”, “Thelma es una pony de poca monta que sueña con convertirse en una glamorosa estrella de la música. En un momento del destino lleno de color rosa y brillo, Thelma se transforma en un unicornio y al instante asciende al estrellato mundial. Pero esta nueva vida de fama tiene un costo.”

¿CÓMO VER “TELMA, LA UNICORNIO”?

“Telma, la unicornio” se estrenará en Netflix el viernes 17 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película animada solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.