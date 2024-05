Un grupo de podcasters que llega a un pueblo remoto de Irlanda para investigar una serie de casos sin resolver son los protagonistas de “Bodkin”, serie de Netflix creada por el escritor británico Jez Scharf. Will Forte, Gilbert Power y Siobhán Cullen encabezan el reparto de la comedia dramática y de suspenso que se estrena el 9 de mayo de 2024. ¿Qué otros actores forman parte del reparto de la ficción que surgió de la reacción de Scharf a los podcasts y documentales sobre crímenes reales que escuchaba? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La serie que cuenta con Jez Scharf, Alex Metcalf, Tonia Davis, David Flynn, Paul Lee y Nne Ebong como productores ejecutivos, tiene siete episodios que se grabaron en West Cork, Wicklow y Dublín en el verano (Invierno en el Hemisferio Sur) de 2022 por un periodo de seis meses.

Robyn Cara, David Wilmot, Chris Walley, Seán Óg Cairns, Peter Bankole y Kerri McLean también forman parte del elenco de “Bodkin”. Pero ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “BODKIN”

1. Will Forte como Gilbert Power

Will Forte, que ha aparecido en “American Dad!”, “Flight of the Conchords”, “That ‘70s Show”, y “Tim and Eric Awesome Show, Great Job!”, “How I Met Your Mother”, “The Cleveland Show” y “The Last Man On Earth”, asume el rol de Gilbert Power, un podcaster estadounidense que reúne a un grupo para realizar una investigación en tierras irlandesas.

De acuerdo con la descripción de Netflix, “utilizando su encanto incontenible y su calidez natural para ganarse la confianza de la gente y descubrir la verdad de una historia, luego entreteje sus recuerdos, recuerdos y teorías en una narrativa atractiva”.

Will Forte interpreta a Gilbert Power, un encantador y entusiasta podcaster estadounidense con raíces irlandesas, en la serie "Bodkin" (Foto: Netflix)

2. Siobhán Cullen como Dove

Siobhán Cullen, conocida por sus papeles en las series “Paula”, “The Dry de BritBox”, “Obituary”, que da vida a Dove, una periodista de investigación que vive actualmente en Londres pero es originaria de Dublín. “Tiene un detector de mentiras muy afinado y un sano desdén por la autoridad y la hipocresía”.

Siobhán Cullen como Dove, una periodista de investigación que tiene un detector de mentiras, en la serie "Bodkin" (Foto: Netflix)

3. Robyn Cara como Emmy

Robyn Cara, que anteriormente apareció en “Trying”, “The Rising”, “We Die Young” y “Life”, es la encargada de interpretar a Emmy en “Bodkin”. Se trata de “una investigadora divertida y ansiosa que ha estado ayudando a Gilbert a organizar el podcast mientras luchaba por encontrar su propia voz y enmascaraba sus inseguridades con entusiasmo y comedia”.

Will Forte como Gilbert Power, Siobhán Cullen como Dove y Robyn Cara como Emmy en la serie "Bodkin" (Foto: Netflix)

4. David Wilmot como Seamus Gallagher

David Wilmot, que participó en “Laws of Attraction”, “Station Eleven”, “Good Vibrations”, “Anna Karenina” y “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, encarna el papel de Seamus Gallagher, “una figura voluble y misteriosa que puede activar su encanto cuando satisface sus necesidades, puede estallar con la misma rapidez en estallidos de violencia cuando se siente amenazado”.

5. Chris Walley como Sean O’Shea

Chris Walley, que apareció en “1917″, “The Last Voyage of the Demeter”, “The Young Offenders” y “Bloodlands”, asume el rol de Sean O’Shea, un muchacho de campo irlandés que es irresponsable. “También está envuelto en algún negocio bastante turbio y completamente fuera de su alcance”.

David Wilmot da vida a Seamus Gallagher, mientras que Chris Walley da vida a Sean O'Shea en la serie "Bodkin" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Bodkin”:

Seán Óg Cairns como Garda Eoin

Peter Bankole como Charles

Kerri McLean como Maeve

¿DE QUÉ TRATA “BODKIN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Bodkin’ es un thriller de comedia oscura sobre un variopinto grupo de podcasters que se propusieron investigar la misteriosa desaparición de tres extraños en una idílica ciudad costera irlandesa. Pero una vez que empiezan a tirar de los hilos, descubren una historia mucho más grande y extraña de lo que jamás hubieran imaginado”.

Para la productora ejecutiva Tonia Davis, se trata de un “thriller perversamente irónico que cuestiona la verdad, la narrativa y el propósito mismo de cada una”.

¿CÓMO VER “BODKIN”?

“Bodkin” se estrenará en Netflix el jueves 9 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.