Brooke Shields, recordada por películas como “The Blue Lagoon” (1980) y “Endless Love de Franco Zeffirelli (1981), da vida a una amorosa mamá que viaja a una isla tropical para la boda de su hija, pero descubre que el padre del novio es un ex al que no veía hace muchísimo tiempo en “La madre de la novia” (“Mother of the Bride” en su idioma original). ¿Qué otros actores forman parte del elenco de la comedia romántica de Netflix dirigida por Mark Waters (“He’s All That”, “Mean Girls” y “Freaky Friday”)? A continuación, te comparto la lista completa de actores y personajes.

La película fue escrita por Robin Bernheim, quien escribió la trilogía “Princess Switch”, se grabó desde abril de 2023 en Phuket, Tailandia, y se estrenará el 9 de mayo de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja.

Miranda Cosgrove, Benjamin Bratt, Chad Michael Murray, Rachael Harris, Sean Teale, Wilson Cruz, Michael McDonald, Tasneem Roc y Dalip Sondhi completan el reparto principal de “La madre de la novia”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA MADRE DE LA NOVIA”

1. Brooke Shields como Lana

Brooke Shields, que también apareció en películas como “Pretty Baby”, “The Muppets Take Manhattan”, “Freeway”, “The Bachelor”, “The Easter Egg Adventure”, “The Midnight Meat Train”, “Hannah Montana: The Movie”, “The Greening of Whitney Brown”, “My Boyfriend’s Meds” y “A Castle for Christmas”, da vida a Lana, la madre de Emma y exnovia de Will.

Brooke Shields interpreta a Lana, la madre de Emma, en la comedia romántica "La madre de la novia" (Foto: Netflix)

2. Miranda Cosgrove como Emma

Miranda Cosgrove, quien saltó a la fama internacional por interpretar a Carly Shay en la serie nominada al Emmy “iCarly”, asume el rol de Emma, la hija de Lana y futura esposa de RJ. Cuando descubre la historia de su madre con su suegro trata de que eso no afecte su boda. ¿Será posible?

Brooke Shields y Miranda Cosgrove son madre e hija en la comedia romántica “La madre de la novia” (Foto: Netflix)

3. Benjamin Bratt como Will

Benjamin Bratt, conocido por sus papeles en películas como “Miss Congeniality” (2000), “Traffic” (2000) y “Catwoman” (2004), y en las series “Law & Order” (1990-2022) y “Modern family” (2009-2020), en el encargado de interpretar a Will en “La madre de la novia”. Se trata del hombre que rompió el corazón de Lana cuando estaba en la universidad.

Benjamin Bratt interpreta Will, el padre de RJ y exnovio de Lana, en la comedia romántica "La madre de la novia” (Foto: Netflix)

4. Chad Michael Murray como Lucas

Chad Michael Murray, conocido por el personaje Lucas Scott de la serie juvenil “One Tree Hill” y por sus actuaciones en “A Cinderella Story”, “Gilmore Girls”, “Freaky Friday” y “La casa de cera”, da vida a Lucas, el instructor de tenis que invita a salir a Lana, lo que parece despertar los celos de Will.

Chad Michael Murray como Lucas, el nuevo interés amoroso de Lana, en la comedia romántica "La madre de la novia" (Foto: Netflix)

5. Sean Teale como RJ

Sean Teale, actor británico conocido por su papel de Nick Levan en la comedia dramática “Skins”, asume el rol de RJ, el novio de Emma y el hijo de Will en la nueva comedia romántica de Netflix.

Sean Teale interpreta a RJ, mientras que Miranda Cosgrove interpreta Emma en la comedia romántica "La madre de la novia" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La madre de la novia”:

Rachael Harris como Janice

Wilson Cruz como Scott

Michael McDonald como Clay

Tasneem Roc como Camala

Dalip Sondhi como Harley

¿DE QUÉ TRATA “LA MADRE DE LA NOVIA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La madre de la novia”, “Emma, la hija de Lana, regresa del extranjero y suelta una bomba: se va a casar. En Tailandia. ¡En un mes! Las cosas solo empeoran cuando Lana descubre que el hombre que capturó el corazón de Emma es el hijo del hombre que le rompió el suyo años atrás”.

¿CÓMO VER “LA MADRE DE LA NOVIA”?

“La madre de la novia” se estrenará en Netflix el jueves 9 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.