¿Preparados para reír? “La madre de la novia” (“Mother of the Bride” en inglés) es una comedia romántica que promete sacarte más de una carcajada. Dirigida por Mark Waters y escrita por Robin Bernheim, esta película cuenta con un elenco estelar encabezado por la talentosa Brooke Shields, quien ha conquistado la pantalla con éxitos como “My Boyfriend’s Meds” (2020) y “A Castle for Christmas” (2021). Si quieres conocer los detalles de esta cinta, como su trama, tráiler y fecha de estreno, aquí te lo cuento.

Pero eso no es todo, la presencia de Miranda Cosgrove, conocida por su papel protagónico en “iCarly”, junto a Benjamin Bratt, Chad Michael Murray y Rachael Harris, garantiza una combinación explosiva de humor y romance que mantendrá a los espectadores enganchados de principio a fin.

Con situaciones hilarantes y momentos memorables, “La madre de la novia” promete ser una experiencia cinematográfica inolvidable para todos los amantes del buen humor.

Benjamin Bratt interpreta al interés amoroso de Brooke Shields en "La madre de la novia” (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LA MADRE DE LA NOVIA”?

“La Madre de la Novia” sigue la historia de Emma, quien regresa a casa después de un año en Londres con una noticia sorprendente para su madre Lana: ¡se va a casar en un mes!

Sin embargo, las cosas se vuelven aún más complicadas cuando Lana descubre que el futuro esposo de Emma es el hijo del hombre que le rompió el corazón años atrás.

En medio de esta situación, se desata una serie de eventos emocionales y cómicos mientras Lana lucha por lidiar con su pasado y aceptar el inminente matrimonio de su hija.

MIRA EL TRÁILER “LA MADRE DE LA NOVIA”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA MADRE DE LA NOVIA”?

“La madre de la novia” está programada para estrenarse el 9 de mayo de 2024 en Netflix. Por ello, si quieres disfrutar la película, solo queda esperar y tener una suscripción a la plataforma de streaming.