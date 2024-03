Con la llegada del Día Internacional de la Mujer, algunas personas empezarán con el típico comentario: “¿Y por qué no hay un día del hombre?” o “El feminismo no sirve para nada”. En lugar de tratar de tener una larga e infructífera conversación, les propongo una lista de series y películas que repasan por qué el feminismo ha sido, y sigue siendo, importante en la lucha por la igualdad de género. Definitivamente, no te puedes perder las historias de estas mujeres.

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, que recuerda el largo camino en la lucha por los derechos femeninos y lo que todavía falta por resolver.

Conceptos que hoy vemos tan básicos como el voto, la independencia económica o ejercer diferentes profesiones eran algo impensable para las mujeres hasta inicios del siglo XX. Mientras que los derechos reproductivos y la libertad sexual han sido motivo de lucha desde los setentas hasta la actualidad.

¿No me crees? Pues mira alguna o todas estas películas, y te aseguro que lo entenderás.

PELÍCULAS Y SERIES QUE TODA FEMINISTA DEBER VER

10. “ON THE BASIS OF SEX”

Aunque en 1956 las mujeres podían estudiar derecho en las universidades en Estados Unidos, pocas eran contratadas como abogadas en estudios de abogados. Ese fue el caso de Ruth Bader Ginsburg, quien tuvo que llevar una dura carrera profesional en contra de los prejuicios sexistas hasta convertirse en la segunda mujer en formar parte de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, en “On The Basis of Sex”(“Una cuestión de género”), protagonizada por Felicity Jones, vemos uno de los hitos más importantes de su carrera: su intento de sentar un precedente legal de discriminación sexual en las leyes de su país. Para hacerlo, encontró su oportunidad en el caso de un hombre que se le negó reducción de impuestos por cuidar de su madre enferma, ya que el estatuto determinaba que un cuidador solo podía ser mujer.

9. “LESSONS IN CHEMISTRY”

“Lessons in Chemistry” (“Lecciones de química”) es una miniserie de Apple TV+, basada en la novela de Bonnie Garmus, que tampoco retrocede mucho en el tiempo. Mientras que Bader Ginsburg tuvo que abrirse camino en el mundo legal, Elizabeth Zott tuvo que hacerlo en la ciencia. ¿Cómo es que una talentosa química termina siendo la conductora de un programa de cocina en los sesentas? Pues episodio por episodio se irá desenterrando la historia de la protagonista, las dificultades que tuvo que pasar y el papel que tuvo el amor en el camino.

8. “BARBIE”

Por supuesto, “Barbie” no podía faltar en la lista. No solo porque es una película realizada por mujeres, sino que el mensaje que lleva es mucho más profundo de lo que su estética rosada y extravagante da a entender.

En la cinta dirigida por Greta Gerwig, Margot Robbie interpreta a una de las versiones de la icónica muñeca cuando pasa por una crisis existencial y debe exponerse al mundo real, solo para darse cuenta que la vida para las mujeres no es tan maravillosa como en Barbie World. Aunque la discriminación es mucho más sutil en tiempos modernos, escenas como el directorio de Mattel completamente compuesto de hombres o los estándares irreales en los que ponen a las mujeres, demuestra lo difícil que es erradicar los prejuicios. Todo esto se logra de una manera magistral y entretenida, por lo que su profundidad puede pasar desapercibida.

7. “LAS SUFRAGISTAS”

Es imposible hablar del feminismo sin tocar la vital lucha por el derecho al voto que iniciaron un grupo de mujeres en Inglaterra, conocidas como las Sufragistas, y que, rápidamente, se extendió por todo el mundo. La película de 2015, dirigida por Sarah Gavron y protagonizada por Carey Mulligan, Helena Bonham Carter y Meryl Streep, utiliza la perspectiva de Maud Watts para mostrar cómo tanto las mujeres de las clases trabajadores como las burguesas, sufrían diferentes abusos y buscaban algo que debería venir por sentado: la libertad.

6. “THE MARVELOUS MRS. MAISEL”

¿Cómo pasar de ser una ama de casa judía de la clase alta en Estados Unidos a una divorciada que busca forjar una carrera como comediante en los 50′s? Pues “The Marvelous Mrs. Maisel” (“La maravillosa Mrs. Maisel”), la popular serie de Amazon Prime Video de cinco temporadas, responde esa pregunta mediante la historia de Midge Maisel. De la creadora de “Gilmore Girls”–con sus dinámicos y divertidos diálogos–, es la clase de programas de los que no puedes perderte ni un segundo.

5. “THE HANDMAID’S TALE”

Pasando a un extremo completamente diferente, tenemos a “The Handmaid’s Tale” (“El cuento de la doncella”), la serie de Hulu se basa en el best-seller de Margaret Atwood y, aunque parece una distopía de terror que jamás ocurriría, como dice la autora, ella “no escribe sobre temas que no hayan sucedido” en algún momento de la historia.

En el programa, el gobierno de Estados Unidos es derrocado por un grupo religioso extremista que instaura un régimen totalitario y de terror, en donde las mujeres solo caben en una de tres categorías: esposas, sirvientas o doncellas. Esta última, en realidad no son más que úteros andantes encargados de producir hijos para los más poderosos.

Se podría decir que resulta peor el hecho que esto es instaurado sobre mujeres que vivían como nosotros de forma libre, hasta que vieron sus derechos completamente arrebatados. Debo confesar que es una serie difícil de ver: dura, cruda, que te genera impotencia el 60% del tiempo, pero necesaria para saber los peligros en los que podrían resultar algunos discursos extremistas.

4. “HYSTERIA”

¿Alguna vez has estado de mal humor por falta de sexo? Pues en la Inglaterra victoriana, te hubieran diagnosticado de “Hysteria”. En esta época, caracterizada por su conservadurismo, era común que las mujeres fueran diagnosticadas con este desorden y el tratamiento era simple: el doctor efectuaba masajes en la zona genital para generar “convulsiones paroxísticas” o, en otras palabras, orgasmos.

Al parecer, los esposos de la época no hacían un muy buen trabajo, pues la demanda era tanta, que el Dr. Mortimer Granville, tuvo que recurrir a un instrumento que le facilitara el trabajo. Y así tenemos…la invención del vibrador. Es increíble pensar que existió una época en la que el disfrute de la sexualidad femenina era algo tan impensable que era tratado de forma clínica sin saberlo. Pero por lo menos algo bueno resultó de ello.

3. “PROMISING YOUNG WOMAN”

“Promising Young Woman” es una de las películas de esta lista que se enfoca en los problemas modernos que sufren las mujeres: el abuso sexual. Carey Mulligan interpreta a Cassie Thomas, una mujer en sus treintas cuyo futuro prometedor se vio truncado después de que su mejor amiga fue violada en grupo en la universidad, cuando ambas estudiaban medicina. Desde entonces, se ha puesto como propósito “enseñarle una lección”, a todos esos hombres que buscan aprovecharse de las mujeres, y cobrar venganza de quienes dañaron a Nina.

Cabe mencionar que esta fue la primera película que dirigió Emeral Fennell, quien ahora es conocida por “Saltburn” y por interpretar a Camila en “The Crown”. Con su estilo particular, logra desenmascarar las hipocresías de la sociedad: el “es tu palabra contra la suya”, “no todos son iguales” o “ella se lo buscó”.

2. “THE QUEEN’S GAMBIT”

“The Queen’s Gambit” es otra serie enfocada en una mujer que rompe un techo de cristal. Basada en la novela de Walter Tevis, sigue la vida de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una prodigio del ajedrez estadounidense en su ascenso a la cima del mundo del ajedrez mientras lucha contra la dependencia de las drogas, el alcohol y, por supuesto, los prejuicios por ser mujer.

1. “MRS. AMÉRICA”

“Mrs. América” es una de las mejores series de FX y pocos la conocen. En la década de los 70′s, uno de los principales objetivos del movimiento feminista en Estados Unidos fue ratificar la Enmienda de Igualdad de Derechos, que buscaba garantizar la igualdad de derechos legales para todos los ciudadanos estadounidenses sin importar el sexo.

Lo interesante de este programa de tan solo nueve episodios, es que se muestran dos posiciones opuestas y, a la misma vez, similares. Por un lado, Gloria Steinem (Rose Byrne), una periodista feminista y referente de la llamada “segunda ola”. Por el otro, Phyllis Schlafly (Cate Blanchett), una abogada conservadora que inició una campaña contra la ratificación.

Lo que te da a entender la serie en diversas ocasiones, es que Schlafly en realidad quería construir su carrera política a como dé lugar y encontró en la oposición al feminismo un discurso popular. Irónicamente, al ser mujer, seguía siendo víctima de discriminación e impulsaba la derrogación de sus propios derechos.





SOBRE EL AUTOR Gianella Altuna Periodista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Interesada en temas culturales como el cine y series. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.