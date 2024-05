“Unfrosted” (“Sin Glasear” en español), película de Netflix dirigida y protagonizada por Jerry Seinfeld, adapta la intensa competencia entre dos gigantes de la industria de los cereales, Kellogg’s y Post, que se llevó a cabo en Michigan en 1963. Ambas empresas compiten por crear un producto que cambie para siempre los desayunos norteamericanos. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes que integran el elenco de la comedia escrita por Seinfeld y su equipo de guionistas formado por Spike Feresten, Andy Robin y Barry Marder.

El largometraje que tiene una duración de 96 minutos se basa libremente en la historia real de la creación de los pasteles tostados Pop-Tarts. “Esto realmente sucedió en Battle Creek, Michigan, donde estaban ubicados Kellogg’s y Post, y compitieron para desarrollar este producto”, dijo Seinfeld a Tudum. “Pero el resto es una completa locura”.

“Unfrosted” cuenta con un reparto principal conformado por Seinfeld, Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Hugh Grant, Amy Schumer, Max Greenfield, Christian Slater, James Marsden, Jack McBrayer, Thomas Lennon, Bobby Moynihan, Adrián Martínez, Sarah Cooper y Peter Dinklage.

“Es un elenco enorme. No sé cómo llegó a ser tan grande”, contó Seinfeld. “Recuerdo que durante mucho tiempo no tuvimos a nadie. Y luego Hugh Grant llamó y dijo que había oído hablar de la película y que quería ser Tony el Tigre. Luego, lo siguiente que supe fue que todos estaban allí y fue increíble”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNFROSTED”

1. Jerry Seinfeld como Bob Cabana

Jerry Seinfeld, comediante, actor, escritor, productor y director conocido por interpretarse a sí mismo en la serie de comedia “Seinfeld”, interpreta a Bob Cabana, un importante empleado de Kellogg’s. Este personaje está basado libremente en William Post, quien fue el encargado de crear un pastel tostado que más tarde se conoció como Pop-Tart.

Jerry Seinfeld interpreta a Bob Cabana, un empleado de Kellogg’s, en la comedia "Unfrosted" (Foto: Netflix)

2. Melissa McCarthy como Donna Stankowski

Melissa McCarthy, que participó en producciones como “Identity Thief”, “St. Vincent”, “Cazafantasmas”, “Thor: Love and Thunder”, “Kim Possible”, “Private Practice”, “Saturday Night Live” y “Gilmore Girls: A Year in the Life”, asume el rol de Donna Stankowski, una científica de la NASA que se une al equipo de Bob.

Melissa McCarthy interpreta a Donna Stankowski, mientras que Jerry Seinfeld interpreta a Bob Cabana en la comedia "Unfrosted" (Foto: Netflix)

3. Jim Gaffigan como Edsel Kellogg III

Jim Gaffigan, que apareció en “30 Years to Life”, “The Love Guru”, “Going the Distance”, “Salvation Boulevard”, “Playmobil: The Movie”, “Sex and the City”, “Law & Order: Criminal Intent”, “That ‘70s Show”, “Bob’s Burgers”, “Star vs. the Forces of Evil” y “Unbreakable Kimmy Schmidt”, da vida a Edsel Kellogg III, el jefe de Kellogg’s y el encargado de supervisar al equipo de Bob.

Jim Gaffigan interpreta a Edsel Kellogg III, jefe de Kellogg’s, en la comedia "Unfrosted" (Foto: Netflix)

4. Hugh Grant como Thurl Ravenscroft

Hugh Grant, recordado por comedias románticas como “Notting Hill”, “El diario de Bridget Jones”, “Un niño grande”, “Amor con preaviso”, “Love Actually” y “Tú la letra, yo la música”, interpreta a Thurl Ravenscroft en “Unfrosted”. Se trata de un actor elegido que debe dar vida a Tony el tigre.

Hugh Grant asume el rol de Thurl Ravenscroft, un actor que interpreta a Tony el Tigre, en la comedia "Unfrosted" (Foto: Netflix)

5. Amy Schumer como Marjorie Post

Amy Schumer, que fue parte de películas como “Seeking a Friend for the End of the World”, “Trainwreck”, “Snatched”, “Thank You for Your Service”, “I Feel Pretty”, “The Humans” y “Trolls Band Together”, asume el papel de Marjorie Post, la directora de la empresa de cereales Post.

Amy Schumer como Marjorie Post, directora de Post, en la película "Unfrosted" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Unfrosted”:

Max Greenfield como Rick Ludwin

Christian Slater como Mike Diamond

James Marsden como Jack Lalanne

Jack McBrayer como Steve Schwinn

Thomas Lennon como Harold von Braunhut

Bobby Moynihan como Chef Boy Ardee

Adrián Martínez como Tom Carvel

Sarah Cooper como Poppy Northcutt

Peter Dinklage

Bill Burr como el presidente John F. Kennedy

Dan Levy

Sarah Cooper

Mikey Day como Crackle

Kyle Mooney como Snap

Drew Tarver como Pop

Tony Hale

Felix Solis

Maria Bakalova

Dean Norris como Nikita Krushchev

Kyle Dunnigan como Walter Cronkite y Johnny Carson

Sebastian Maniscalco

Beck Bennett

Cedric the Entertainer como Stu Smiley

Fred Armisen como Mike Puntz

John Slattery

Jon Hamm

Aparna Nancherla

Andy Daly como Isaiah Lamb

Sarah Burns

¿DE QUÉ TRATA “UNFROSTED”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Unfrosted” se ambienta en Michigan de 1963. “Kellogg’s y Post, rivales jurados de los cereales, compiten para crear un pastelito que cambiará la cara del desayuno para siempre. Una historia de ambición, traición, azúcar y lecheros amenazantes”

¿CÓMO VER “UNFROSTED”?

“Unfrosted” se estrenará en Netflix el viernes 3 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.