CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Mark Waters (“He’s All That”, “Mean Girls” y “Freaky Friday”), “La madre de la novia” (“Mother of the Bride” en su idioma original) es una comedia romántica de Netflix que narra la historia de Lana Winslow (Brooke Shields), una reconocida científica que cuenta los días para que su hija regrese de Londres. Pero cuando eso finalmente sucede, descubre que no se quedará por mucho tiempo porque se comprometió con un novio del que no había escuchado antes. Lo peor es que se trata del hijo del hombre que le destrozó el corazón en la universidad. ¿Qué pasó con los protagonistas de la película escrita por Robin Bernheim? A continuación, te cuento lo que sucedió con Lana y la boda de su hija.

La cinta que tiene una duración de 90 minutos empieza con Emma Winslow (Miranda Cosgrove) aceptando la romántica propuesta de matrimonio de RJ (Sean Teale). Al volver a casa comparte la buena nueva con su madre, quien a pesar de la sorpresa, promete apoyarla con los preparativos. No obstante, no tiene nada de qué preocuparse, ya que la empresa para la que trabaja como influencer se encargará de todo. Lo único que deben hacer es viajar a Phuket, Tailandia, para la celebración.

En el Hotel Anantara, “La madre de la novia” al fin conoce a RJ. También se encuentra con Scott (Wilson Cruz) y Clay (Michael McDonald), viejos compañeros de la universidad de Lana y Janice (Rachael Harris), la mejor amiga de la científica. ¿Por qué están ahí? Son los “tíos” de RJ, quien es hijo de Will Jackson (Benjamin Bratt), el exnovio de Lana. Un hombre que la abandonó sin explicaciones.

Lana (Brooke Shields) conoce al que se convertirá en el esposo de su hija Emma (Miranda Cosgrove) en la comedia romántica “La madre de la novia” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA MADRE DE LA NOVIA”?

Aunque tratan de disimular, las chispas vuelven a surgir entre Lana y Will, así que la situación se vuelve algo incómoda para ambos. La científica intenta tener un charla para que su antigua relación no arruine la boda de sus hijos, pero un bochornoso incidente empeora las cosas. Cada encuentro con Will se torna caótico hasta que Emma interviene y le pide a su madre que se tranquilice.

Por otro lado, Lana se siente excluida de los preparativos para la boda. Además, Camala (Tasneem Roc), la representante de la empresa para la que Emma trabaja y la encargada de la organización de la boda la obliga a descansar y disfrutar de las atracciones del hotel. Incluso le impone un vestido negro y el discurso “perfecto” para la ceremonia.

La presencia de Lucas (Chad Michael Murray), un médico que está de vacaciones en Tailandia y que está muy interesado en Lana, despierta los celos de Will y lo motiva a recuperar su antigua relación. Después de un divertido día en la playa, las cosas mejoran entre los exs, pero lo que parecía una atrevida travesura con amigos, se convierte en un problema para Emma y sus patrocinadores.

Emma está convencida de que su madre trata de arruinar su boda porque no cree que RJ sea el hombre ideal, así que la confronta. Lana intenta excusarse y le hace ver que al dejar todo en manos de Camala está olvidando lo que realmente importa de su boda. La discusión escala a tal punto que Emma le pide a su madre que se marche. Para ayudarla a calmarse, Will la invita a Lana a dar un paseo. Debido a una falla técnica, quedan varados y tienen la oportunidad de aclarar los malentendidos.

Will (Benjamin Bratt) siente celos cuando Lucas empieza a coquetear con Lana (Brooke Shields) en la película "La madre de la novia” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA MADRE DE LA NOVIA”?

¿Por qué Will abandonó a Lana?

Mientras están en la playa, Will le explica a “La madre de la novia” que no la abandonó por otra mujer o porque dejó de quererla. En realidad, se sentía abrumado por su futuro. Ella tenía todo resuelto y él no tenía nada, así que sintió que no era digno de su amor. Cuando se dio cuenta de su error volvió, pero Lana ya no estaba y había cambiado su número telefónico.

No obstante, Will se dedicó a buscarla y cuando finalmente la encontró fue a su encuentro, pero descubrió que estaba comprometida, así que la dejó seguir con su vida. Conoció a la madre de RJ, se casó y trató de formar una familia, pero no funcionó porque seguía amando a Lana. Tras escuchar la historia, Lana decide darle otra oportunidad a su amor.

Sin embargo, la noche previa a la boda de su hija, Lana escucha a Will hablar con una mujer y decirle que no puede vivir sin ella. Una vez más, se siente traicionada y comparte su dolor con su mejor amiga, pero oculta sus sentimientos para no arruinar el gran día de Emma, a quien acompaña al altar y entrega a RJ.

Tras la boda de Emma y RJ, Will nota que Lana lo evita, así que decide aclarar las cosas antes de que sus hijos emprendan su viaje de Luna de miel. La científica le reprocha por engañarla con otra mujer, pero Will revela que estaba hablando con su asistente personal, quien aparece en ese momento con el encargo de urgencia, un anillo de compromiso. La comedia romántica de Netflix termina con un final feliz para ambas parejas.

Emma (Miranda Cosgrove) y Lana (Brooke Shields) tiene su final feliz en la comedia romántica "La madre de la novia" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA MADRE DE LA NOVIA”?

“La madre de la novia” está disponible en Netflix desde el 9 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.