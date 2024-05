“The 8 Show” promete ser el próximo fenómeno televisivo, listo para generar el mismo impacto que la aclamada serie “El juego del calamar”. Esta nueva producción de Netflix fusiona la realidad y la ficción al presentar un reality show donde ocho concursantes compiten por un gran premio en efectivo. Si estás ansioso por conocer a los actores que darán vida a esta intrigante historia, creada y dirigida por Han Jae-rim, estás en el lugar indicado.

Basada en los webtoons Money Game y Pie Game de Naver de Bae Jin-soo, “The 8 Show” narra la historia de ocho participantes que se enfrentan en un entorno extremo, donde el juego termina trágicamente con la muerte de un concursante en un espacio aislado de la infraestructura social. Este concepto no solo recuerda a “El juego del calamar”, sino que también explora la dinámica humana bajo presión, destacando la fortaleza mental y lo que está en juego en un entorno de telerrealidad.

Con su estreno mundial programado para el 17 de mayo de 2024 en Netflix, los espectadores están ansiosos por sumergirse en este intrigante mundo donde la competencia es feroz y las apuestas son altas.

Antes de seguir, mira el tráiler de “The 8 show”.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “THE 8 SHOW”?

1. Ryu Jun-yeol como Jin Soo

Ryu Jun-yeol interpreta a uno de los concursantes del juego, Jin Soo, aunque no se han revelado tantos detalles sobre cada personaje. Por su parte, el actor surcoreano es conocido por su rol en el popular k-drama “Reply 1988″, así como películas como “Socialphobia”, “A Taxi Driver” y “Alienoid”.

2. Chun Woo-hee como Se Ra

Chun Woo-hee como Se Ra, una de las participantes del reality dentro de "The 8 Show" (Foto: Studio N)

Chun Woo-hee interpreta a Se Ra, otra de las competidoras de “Money Game”. La actriz es conocida por su rol protagónico en el drama “Han Gong-ju”. Además, ha participado en películas como “The Piper”, “The Beauty Inside” y “The Wailing”.

3. Lee Yul-eum como Chun Ja

Lee Yul-eum también da vida a otra de las concursante ficticias de “Money Game”. La intérprete es conocida por “The Village: Achiara’s Secret”, “Queen: Love and War” y “Nevertheless”.

4. Moon Jeong-hee como Moon Jung

En "The 8 Show", Moon Jeong-hee interpreta a Moon Jung (Foto: Studio N)

Moon Jung también es una de las ocho concursantes del reality show ficticio. El personaje es interpretado por Moon Jeong-hee, a quien reconocerás por la película “Deranged”, donde dio vida a Kyung-soon. Además, ha tenido otras participaciones en “Running Wild”, “My Girl and I” y series como “Oh! My Lady” y “When the Weather Is Fine”.

5. Bae Seong-woo como Sang Gook

Sang Gook es interpretado por Bae Seong-woo, actor de “Confession of Murder”, “My Love, My Bride”, “Office”, “The Exclusive: Beat the Devil’s Tattoo” e “Inside Men”.

Otros actores y personajes de “The 8 Show”: