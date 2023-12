La gran final de “El juego del calamar: el desafío” está por llegar y la emoción está en su punto más álgido. Sin embargo, muchos jugadores se quedaron en el camino, al perder en diversas etapas del concurso. TJ, Bee y Roland fueron algunos de ellos y, en una reveladora entrevista con MAG, confesaron a quién quieren ver como ganador y otros secretos más.

TJ fue el primero en perecer. Pese a ser el capitán del equipo, tuvo el infortunio de obtener el turno número uno en el “Puente de cristal”. Aunque el grupo acordó que cada uno solo tendría que saltar una vez, las probabilidades seguían siendo 50-50 y, el concursante 182 no tuvo la suerte a su favor. Después de un largo camino, lo vimos despedirse tempestivamente, al caer hacia el vacío.

Bee fue la siguiente. Pese a su gran capacidad intelectual, la cual dejó muy en claro en el juego de “Guerra naval”, no pudo hacer nada contra su propia habilidad de lanzar el número seis en el reto del dado, lo que ocasionó su eliminación.

El último fue Roland, quien estuvo muy cerca de llegar a la final, pues fue uno de los pocos en sentarse en el “Círculo de confianza”. Sin embargo, cuando Mai, una de sus amigas más cercanas, colocó la caja de eliminación frente suyo, él nunca se imaginó que podría haber sido ella y, al escoger al responsable de forma incorrecta, fue eliminado.

Ahora, los tres participantes nos comentan sobre sus últimos momentos en el reality, su opinión de Mai tras ver el programa y a quién quieren ver como el ganador o ganadora de “El juego del calamar: el desafío”.

Roland, asumo que ahora ya sabes quién fue la persona que puso la caja de regalo frente a ti. ¿Qué piensas al respecto? ¿Le guardas rencor o lo tomas como estrategia?

R: “Sí, lo sé. No le guardo rencor. Cuando lo vi (por primera vez), estaba molesto. Estaba como ‘diablos’. No esperaba que fuera Mai. Pero no, ningún tipo de rencor, ella sigue siendo una gran persona, la adoro. Ella simplemente estaba jugando el juego y estábamos en un punto en el juego en el que tienes que cortar gargantas si quieres ganar”.

Bee, tú eres una profesional de la industria de los juegos. Si pudieras agregar un juego de tu infancia a “El juego del calamar”, ¿cuál sería?

B: “Diría que el ajedrez sería muy divertido. Los diferentes roles que las personas pueden tomar sería increíble, aunque un poco complicado, así que quizás damas o algo así, que las reglas son más simples, pero involucra mucha estrategia y creo que visualmente sería muy interesante”.

Gracias a su experiencia en la industria de los juegos, Bee consiguió la victoria de su equipo fácilmente en el desafío de "Guerra naval" (Foto: Netflix)

Ajedrez, ¿parecido a “Harry Potter”?

B: “Sí, por eso es que lo estaba pensando y lo dije. Sí (como ‘Harry Potter’), pero un poco menos dramático”.

TJ, considero que te ganaste el corazón de la audiencia con tu liderazgo y humildad, pero al principio había algunos jugadores como Mai que no confiaban en ti del todo, aunque la ayudaste mucho. ¿Qué piensas ahora que has visto el programa?

TJ: “Al ver el programa, evidentemente, me dolió un poco, porque soy un ser humano. Sigo siendo una persona. Pero pienso que mi liderazgo es muy práctico. No espero que las cosas vengan a mí, voy por ello. Y con Mai, tuve que demostrarle, sentí que tenía que demostrarle que podía confiar en mí. Y lo hice, dos veces. En retrospectiva, quizás debí hacerlo solo una vez. Pero todos cometen errores de vez en cuando. Ella sigue siendo uno de los mejores seres humanos que he conocido”.

Mai fue la primera persona a la que TJ salvó en el reto de las alianzas (Foto: Netflix)

Ahora que estamos por descubrir quién va a ganar los más de 4 millones de dólares, ¿Qué equipo son? ¿Team Mai, team Sam o team Phill?

TJ: “Yo soy Team Sam, porque mide casi lo mismo que yo. Necesito eso, representación para las personas altas (risas)”.

B: “Yo soy Team Todos, porque llegué a conocer a Sam muy bien, creo que Mai ha jugado de forma impecable, la respeto desde la perspectiva de gamer, y también pienso que Phill hizo algo increíble con el ‘Circulo de confianza’. Así que cualquiera sería justo”.

R: “Yo soy Team Phill. Amo a Phill, es un gran tipo. La rompió en el ‘Círculo de confianza’. Lo apoyo a él, pero todos son geniales”.

B: “Phill es genial”.

TJ: “¿Has visto ese cabello?”.