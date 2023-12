Antes de que se revelara que Mai era la merecida ganadora de “El juego del calamar: El desafío”, tuvimos el privilegio de charlar con los tres finalistas en una entrevista exclusiva. Tanto la vencedora como Phill y Sam compartieron con nosotros algunos de los momentos más destacados de su experiencia en el reality show.

Los penúltimos episodios, inspirados en la famosa serie coreana, se lanzaron el 29 de noviembre de 2023, mostrando desafíos complejos como el Círculo de Confianza, el Reto del Dado y el Puente de Cristal. A medida que los competidores y amigos fueron eliminados, solo quedaron tres valientes.

La estrategia de Mai, combinando suerte y astucia, se hizo evidente al obtener el número más alto en el Puente, minimizando los riesgos. En el Reto del Dado, nominó estratégicamente a Ashley, y en el Círculo de Confianza, sorprendió al regalar la caja a su amigo Roland.

En contraste, la estrategia cautelosa de Sam para evitar llamar la atención tuvo éxito, hasta el fatídico Reto de los botones en el episodio 10, emitido el pasado 6 de diciembre.

Mientras tanto, Phill logró llegar a la final tras sortear la eliminación en dos ocasiones en el Círculo de la Confianza, adivinando las identidades de dos concursantes diferentes que pusieron la caja frente a él.

Anticipándonos al emocionante desenlace en el capítulo final, nos sentamos con los tres finalistas para descubrir más sobre sus experiencias y perspectivas únicas en esta entrevista exclusiva.

Sam fue eliminado en el Reto de los Botones en "El juego del calamar: El desafío" (Foto: Netflix)

A medida que la intensa competencia llega a su fin, cada uno de ustedes conoce el resultado, pero nuestros espectadores (y yo) estamos al borde de sus asientos esperando saber quién será el ganador. ¿Puede cada uno de ustedes compartir un breve adelanto o una pista sobre lo que podemos en el episodio final?

Sam: “Locura”

Phill: “Va a ser muy tonto”.

Mai, me gustaría hablar sobre las diferencias que tuviste con Ashley, particularmente con respecto al Puente de Cristal. Parecía que tú eras la única que se daba cuenta de sus acciones. Incluso Chad pareció sorprendido en el programa cuando la nominaste para ser eliminada. ¿Puedes compartir si hubo algo que no se mostró en el montaje final o alguna información adicional que explique las reacciones de los demás?

Mai: “Cuando yo estuve parada en el Puente de Cristal, como número 20, vi a muchas personas tomar su turno, tal como todos acordamos. Trey no debió haber tomado los dos saltos. Si Ashley hubiera tomado ese salto, en lugar de Trey, quizás se hubiera quedado. No lo sé. No sé qué hubiera pasado con la decisión que tomaran.

Pero fue desgarrador ver que Trey volteaba a mirarla, (como diciéndole), por favor muévete y ella estaba lalala. Eventualmente, lo tomó (el salto), pero simplemente, me pareció un acto egoísta, cuando todos tomaron su turno y ella simplemente se paró ahí y el resto avanzó. Durante ese momento, para mí es sobre trabajo en equipo. Porque es tomar acción para ti y para los demás para avanzar, porque si no avanzas, todas las personas atrás se van a quedar atrapadas.

Cuando jugué en el reto del dado, entendí que todos se querían autoeliminar, pero ese no es el nombre del juego. Quería expresar que no estaba feliz con el hecho que (Ashley) no tomara el turno. Quería expresar eso en el reto del dado y dejárselo saber”.

Phill, podrías compartir cómo fue tu estrategia para descubrir a todos los que te pusieron la caja de regalo en la mesa, porque eso fue muy impresionante.

Phill: “No voy a mentir, mucho de ello fue mera suerte. Tuve un poco de intuición. Creo que tuvo sentido que Rose lo pusiera en mi mesa porque no nos conocíamos mucho y sé qué muchas de estas decisiones de ‘a quién vas a eliminar’ se basaban en, simplemente, no sentirte culpable porque no conoces a la persona tan bien. Así que sentí que tenía sentido y sabía que Sam nunca me apuñalaría por la espalda (risas).

Pero con Ashley, antes de empezar, ya sabía que ella era una de las personas más inteligentes y sabía que ella era una especie de amenaza por ello. Y sabía que tendría sentido que ella usara nuestra amistad, un poco, en mi contra. Tampoco la culpo por ello, es parte del juego.

Pero con ella, específicamente, de verdad era un disparo a oscuras, no estaba muy seguro de que fuera ella. Incluso lo puedes ver, estaba genuinamente impactado. Estaba como: ‘oh por dios, lo siento. Traicioné nuestra amistad’. Y al final tuve razón y eso fue una locura. Si ustedes estuvieron sorprendidos, yo también lo estuve”.

¿CÓMO VER “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”?

“El juego del calamar: El desafío” está disponible en el catálogo de Netflix, por lo que solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming.