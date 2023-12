La siguiente tanda de episodios de “El juego del calamar: El desafío” (“Squid Game: The Challenge” en inglés) ya está disponible en Netflix, lo que significa que ya se conocen a los finalistas del reality inspirado en la exitosa serie surcoreana creada por Hwang Dong-hyuk. Una de ellas es Mai, la jugadora 287.

Al igual que los otros concursantes demostró sus habilidades en juegos como “Luz roja, luz verde”, “Dalgona” y “Glass Bridge”. No obstante, no destacó hasta el octavo capítulo, ya que estuvo envuelta en traiciones y terminó aislada debido a sus decisiones, pero eso no la impidió llegar a la gran final. ¿Qué más se sabe sobre Mai?

1. ¿Quién es Mai?

Mai es la participante número 287 de “El juego del calamar: El desafío”, tiene 55 años. Nació en Vietnam, pero llegó a los Estados Unidos como refugiada cuando tenía sólo 8 años. Todo lo que vivió en su infancia le sirve para recordarse a sí misma “debe ser fuerte”. Ahora vive en Fairfax, Virginia, es madre soltera y tiene una nieta.

La jugadora número 287 de "El juego del calamar: El desafío" tuvo una infancia difícil (Foto: Netflix)

2. ¿A qué se dedica Mai?

Tal como reporta Netflix, Mai hizo una carrera de 20 años en la Marina, pero a partir de 2013 comenzó a trabajar como jueza de inmigración, es decir, revisa las solicitudes de visa F-1 de estudiantes internacionales para estudiar en los Estados Unidos. En su tiempo libre le encanta trabajar en el jardín y viajar.

3. La descripción del número 287

De acuerdo con la descripción de “El juego del calamar: El desafío”, “A Mai le encanta la jardinería y viajar, y planea elegir alianzas que le beneficien. Si gana, planea buscar una casa para pasar su jubilación”.

Mai, la jugadora número 287 de "El juego del calamar: El desafío", en uno de los restos del reality (Foto: Netflix)

4. ¿Qué pasó con Mai en “El juego del calamar: El desafío”?

Mai demostró su astucia en cada juego del reality de Netflix, lo que la llevó a conseguir aliados y enemigos. Durante una de las pruebas, rompe el “pacto de mujeres” para salvar a su amigo Chad (jugador 286). Otros participantes cercanos a ella fueron Figgy 033), Brownie (258) y Cookie (285).

Debido a su desempeño en el desafío del Glass Bridge, Mai se ganó la enemistad de Ashley (278), así que en una siguiente prueba la nominó para la eliminación. Pero Mai no sacó un seis y no logró deshacerse de Ashley.

Sin embargo, sí consiguió un lugar en la final de “El juego del calamar: El desafío” tras superar la competencia Circle of Trust, donde eliminó a su aliado, el jugador Roland 418.

Mai hablando con Ashley, su rival, en el reality "El juego del calamar: El desafío" (Foto: Netflix)