“El juego del calamar: El desafío” (“Squid Game: The Challenge” en inglés), reality de Netflix inspirado en la exitosa serie surcoreana creada por Hwang Dong-hyuk, se estrenó el 22 de noviembre de 2023. En los cinco primeros episodios, los 456 concursantes demostraron sus habilidades en juegos como “Luz roja, luz verde” y “Dalgona”.

Entre los participantes que ponen a prueba sus habilidades y su carácter en una serie de juegos infantiles para ganar un increíble premio de 4.56 millones de dólares, resalta Bryton Constantin, también conocido como el número 432. ¿De quién se trata?

1. ¿Quién es Bryton Constantin?

Bryton Constantin es el concursante número 432 de “El juego del calamar: El desafío”, tiene 21 años, viene de Carolina del Sur, Estados Unidos, e insiste en que tiene todas las tácticas para ganar el programa.

Bryton Constantin es el número 432 en el reality "El juego del calamar: El desafío" (Foto: Netflix)

2. ¿A qué se dedica Bryton Constantin?

Tal como menciona Cosmopolitan, el concursante número 432 es un estudiante que tiene una marca de ropa llamada Protect Your Peace. Las prendas tienen inscripciones como “This is your reminder to love Jesus”, “Thank you for believing” y “Double down on yourself”.

Bryton Constantin de "El juego del calamar: El desafío" tiene una marca de ropa (Foto: Bryton Constantin/ Instagram)

3. La descripción del número 432

De acuerdo con la descripción de “El juego del calamar: El desafío”, “para divertirse, a Bryton le gusta aprender sobre Dios y la Tierra, además de andar en motos de cross, hacer ejercicio, cocinar y leer. Planea formar alianzas y al mismo tiempo confiar en sí mismo. Dice que tiende a ser muy extrovertido y confiado”.

4. ¿Qué pasó con Bryton en “El juego del calamar: El desafío”?

Bryton Constantin se presenta como uno de los concursantes más fuertes en las primeras pruebas de “El juego del calamar: El desafío”. No obstante, es eliminado en “Warships”, debido a que su barco se hunde y su equipo no logra completar la misión.

Bryton Constantin fue eliminado del reality "El juego del calamar: El desafío" (Foto: Netflix)

5. Bryton Constantin en Instagram

En Instagram, Bryton Constantin aparece como @brytonconstantin, tiene más de 23 mil seguidores y comparte algunos aspectos de su vida como sus rutinas en el gimnasio, sus salidas nocturnas y sus proyectos.