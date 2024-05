Un pueblo remoto de Irlanda en el que años antes una serie de desapariciones quedaron sin resolver llama la atención de un grupo de podcasters que se propone investigar los secretos oscuros y espantosos de “Bodkin”. La comedia dramática y de suspenso fue creada por el escritor británico Jez Scharf, quien también se desempeña como coshowrunner junto con el productor ejecutivo Alex Metcalf. ¿Quieres conocer más detalles sobre la nueva serie de Netflix? A continuación, te comparto la trama, la fecha de estreno y la lista de miembros del reparto.

“Mi interés personal como escritor siempre está en lo absurdo, en la idea de que la vida es en términos generales absurda. Las cosas que son tristes suelen ser divertidas y viceversa. Creo que, después de haber pasado mucho tiempo en Irlanda, hay cierta aceptación de ese tipo de tono [allí]”, compartió Scharf con Tudum sobre la ficción que cuenta con un elenco principal conformado por Will Forte, Siobhán Cullen, Robyn Cara, David Wilmot, Chris Walley, Seán Óg Cairns Peter Bankole y Kerri McLean.

¿“BODKIN” SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Bodkin” surge de la reacción de Jez Scharf a los podcasts y documentales sobre crímenes reales que escuchaba. “En aquel momento pensaba mucho en la moralidad del verdadero crimen”, explicó el escritor y productor a Tudum. “A menudo son historias muy trágicas, pero están divididas en episodios interesantes con un buen gancho al final”.

“En realidad, de todos los podcasts sobre crímenes reales, el que nos resultó más inspirador fue S-Town. Ahí es donde llegas pensando que se tratará de un asesinato, pero luego la historia simplemente se desarrolla de una manera que no esperas”, dijo Scharf. “Ese era el tipo de viaje en el que estábamos tratando de mapearnos: que la verdad siempre es algo inesperada”.

Alex Metcalf, el showrunner y productor ejecutivo de “Bodkin”, aclaró: “No es una historia real, no es un lugar real”, Scharf agregó: “Es una ciudad falsa, es un lugar falso. Son todas personas falsas. El misterio en sí, trabajamos muy duro para encontrar algo que de ninguna manera se acerque a una historia de crimen real. La ficcionalidad fue muy deliberada”.

Will Forte como Gilbert Power, uno de los podcasters que inicia una investigación en un pueblo de Irlanda, en la serie "Bodkin" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “BODKIN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Bodkin’ es un thriller de comedia oscura sobre un variopinto grupo de podcasters que se propusieron investigar la misteriosa desaparición de tres extraños en una idílica ciudad costera irlandesa. Pero una vez que empiezan a tirar de los hilos, descubren una historia mucho más grande y extraña de lo que jamás hubieran imaginado”.

Para la productora ejecutiva Tonia Davis, se trata de un “thriller perversamente irónico que cuestiona la verdad, la narrativa y el propósito mismo de cada una”.

Por lo que he visto en el tráiler, aunque los podcasters no son bien recibidos por los pobladores, continúan con su investigación y descubren cosas perturbadoras. No obstante, a medida que avanzan, deben separar la realidad de la ficción.

¿CÓMO VER “BODKIN”?

“Bodkin” se estrenará en Netflix el jueves 9 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “BODKIN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BODKIN”

Will Forte como Gilbert Power

Siobhán Cullen como Dove

Robyn Cara como Emmy

David Wilmot como Seamus Gallagher

Chris Walley como Sean O’Shea

Seán Óg Cairns como Garda Eoin

Peter Bankole como Charles

Kerri McLean como Maeve

David Wilmot da vida a Seamus Gallagher, mientras que Chris Walley da vida a Sean O'Shea en la serie "Bodkin" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “BODKIN”?

“Bodkin”, que cuenta con Jez Scharf, Alex Metcalf, Tonia Davis, David Flynn, Paul Lee y Nne Ebong como productores ejecutivos, tiene siete episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “BODKIN”?

La fotografía principal de “Bodkin”, producida por las compañías Higher Ground Productions, Wild Atlantic Pictures, wiip studios, comenzó en West Cork, Irlanda, en el verano (Invierno en el Hemisferio Sur) de 2022 y duró seis meses. También se grabó en Wicklow y Dublín.