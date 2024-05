La temporada 3 de “Bridgerton” trajo de vuelta queridos personajes, como Kate y Anthony, a quienes vimos disfrutar de su relación como recién casados. Además, la serie de Netflix también ha presentado nuevos rostros y, por supuesto, uno de los que causaron más interrogantes en los fanáticos de este romance de época, fue Lord Debling. Aquí te cuento todo lo que se sabe de él.

El 16 de mayo de 2024, se estrenaron los primeros 4 episodios de la tercera entrega y tenían como protagonistas a Penélope Featherington y Colin Bridgerton. La pareja ha sido amigos desde hace años y, tras el final de la temporada 2, parece que su relación no podría ir peor.

Sin embargo, el personaje de Nicola Coughlan está determinada en casarse. Para ello, necesita la ayuda de su amigo, quien la aconseja cómo conquistar a un hombre. Es entonces cuando aparece uno de los solteros más codiciados de esta temporada, Lord Debling, interpretado por Sam Phillips. ¿Quién es exactamente y por qué Cressida Cowper está dispuesta a luchar contra Penélope por él? Aquí te lo cuento.

Penelope Featherington y Lord Debling en la temporada 3 de “Bridgerton” (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES LORD DEBLING EN LA SERIE DE “BRIDGERTON”?

Lord Alfred Debling es un personaje que aparece por primera vez en “Bridgerton” esta temporada 3. Se trata de un noble inglés que tiene una amplia fortuna, pero cuya personalidad ermitaña y peculiares gustos (para la época) alejan a muchas candidatas para matrimonio. El aristócrata parece ser vegano y naturalista, por lo que le gusta disfrutar tiempo lejos de la sociedad inglesa, no come carne animal y no disfruta de costumbres como las cacerías.

Para Penélope, Lord Debling parece ser justo lo que buscaba: un hombre amable, de buena posición y que le permita tener su espacio y privacidad para seguir siendo Lady Whistledown.

Mientras tanto, él, debido a que parte de sus labores implican largos periodos de viaje, necesita una esposa que pueda hacerse cargo de sus propiedades. Está buscando un matrimonio práctico, más que una unión por amor. Aunque Penélope pensó que eso era lo que quería en un inicio, se da cuenta que siempre añorará el romance.

¿CUÁL ES SU PERSONAJE EN LOS LIBROS?

Lord Debling no aparece en “Romancing Mr. Bridgerton” ni el resto de los libros de Julia Quinn en que se basa la serie. El personaje es una adición creativa del programa de Netflix y, debo decir, era justo lo que necesitaba la relación de Penélope y Colin.