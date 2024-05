La historia de amor entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington es el eje central de la tercera temporada de “Bridgerton”, serie de Netflix basada en las novelas de Julia Quinn. Por lo tanto, los fanáticos del drama romántico creado por Chris Van Dusen y producido por Shonda Rhimes están pendientes de cada detalle de la trama y de los protagonistas de los nuevos episodios, Nicola Coughlan y Luke Newton. Anteriormente, te hablamos de la actriz irlandesa de 37 años, así que es el turno del actor inglés. Por eso, te comparto datos más relevantes sobre su vida y carrera.

Al igual que los anteriores protagonistas, Newton ha tenido un ‘glow up’ para interpretar a Colin en la tercera entrega, que se dividirá en dos partes. La primera estará disponible en la plataforma de la N roja desde el 16 de mayo de 2024, mientras que los últimos cuatro episodios llegarán al catálogo el 13 de junio.

1. ¿Quién es Luke Newton?

Luke Paul Anthony Newton nació el 5 de febrero de 1993 en Shoreham-by-Sea, Inglaterra, es decir, tiene 31 años. El actor inglés es principalmente conocido por interpretar a Colin, el tercer hijo de Violet y Edmund Bridgerton en la exitosa serie de Netflix.

2. Datos personales de Luke Newton

Nombre completo: Luke Paul Anthony Newton

Fecha de nacimiento: 5 February 1993

Lugar de nacimiento: Shoreham-By-Sea, Inglaterra

Edad: 31 años

Estudió en London School of Musical Theatre

Ocupación: Actor

Luke Paul Anthony Newton es el nombre completo del actor de "Bridgerton" y tiene 31 años (Foto: Luke Newton / Instagram)

3. La familia de Luke Newton

Los padres de Luke Newton se divorciaron y en 2006, su madre Michelle se volvió a casar. El actor tiene una hermana menor llamada Lauren.

4. ¿Qué estudió Luke Newton?

Luke Newton estudió en la escuela primaria St Nicolas and St Mary’s y en Northbrook College Sussex. Después de formar la banda “South 4″, terminó sus estudios en la Escuela de Teatro Musical de Londres.

5. El inicio de la carrera de Luke Newton

Aunque no hay dudas de que “Bridgerton” es la serie más importante en la que ha participado Newton, no marcó su debut televisivo. En 2010, cuando tenía 17 años, fue parte del elenco de “The Cut”, serie para adolescentes de BBC Two donde interpretó a Luke Attwood.

También protagonizó la serie de Disney Chanel, “The Lodge” (2016-2017), en donde compartió créditos con Sophie Simnett y Thomas Doherty.

Luke Newton regresa como Colin Bridgerton en la tercera temporada de "Bridgerton", donde será el nuevo protagonista (Foto: Netflix)

6. La música de Luke Newton

Newton también es cantante. Anteriormente, formó la banda “South 4″ con Oli Reynolds, Joel Baylis y Henry Tredinnick. Actualmente, hace música para su canal de YouTube.

7. Tiene dislexia y TDAH

Cuando era niño, Luke Newton fue diagnosticado con TDAH y dislexia. En anteriores entrevistas confesó que esa combinación es su “peor pesadilla” a la hora de leer un guión. Pero lo llevó hacía el teatro musical, ya que “sabía que podía aprender canciones muy rápido y las melodías me llegaban con bastante facilidad”.

8. ¿Quién es la novia de Luke Newton?

Luke Newton salió con la actriz Sophie Simnett del 2016 al 2018. Posteriormente, mantuvo una relación amorosa con Jade Louise Davis, pero su romance terminó en marzo de 2023. Todo parece indicar que ahora está soltero.

9. Las producciones de Luke Newton

Estas son las principales series, películas y obras de teatro en las que participó Luke Newton:

Series de Luke Newton

“The Cut” (2010)

“Sadie J” (2011)

“Mr Selfridge” (2013)

“Doctors” (2014)

“The Lodge” (2016-2017)

“Lake Placid: Legacy” (2018)

“Bridgerton” (2020-presente)

Películas de Luke Newton

“Twist and Pulse’s Halloween Thriller " (2014)

“Youth in Bed” (2019)

Obras de teatro de Luke Newton

“The Book of Mormon” (2013)

“The Shape of Things” (2023)

10. Fotos de Luke Newton en Instagram

Luke Newton salió con la actriz Sophie Simnett del 2016 al 2018, pero actualmente, está soltero (Foto: Luke Newton /Instagram)