¿Eres fanático de las novelas de Colleen Hoover o te apasionan las historias de romance con un toque de picardía? Si es así, estás de enhorabuena, porque “It Ends with Us”, una de las obras más populares de la autora, está a punto de llegar a la gran pantalla. Y lo mejor de todo, con un elenco de lujo encabezado por Blake Lively. Aquí te revelaré todos los detalles sobre esta emocionante adaptación cinematográfica.

A principios de 2023, Deadline reveló que Justin Baldoni no solo asumiría el papel de Ryle Kincaid, sino que también se encargaría de dirigir la película. Además, Christy Hall tuvo el desafiante trabajo de adaptar el best-seller al guion de la cinta. Una combinación que promete llevar la esencia de la novela a la pantalla de manera excepcional ¿Será cierto?

Sin embargo, la elección de Blake Lively y Justin Baldoni para interpretar a Lily y Ryle generó cierta controversia entre los fanáticos. ¿La razón? En la novela, Lily tiene 23 años y Ryle tiene 30, mientras que Lively tiene 35 y Baldoni tiene 39.

“Cuando escribí ‘It Ends With Us’, el (género) nuevos adultos era muy popular. Estabas escribiendo personajes de edad universitaria. Para eso me contrataron. Hice a Lily muy joven. No sabía que los neurocirujanos iban a la escuela durante 50 años. No hay un neurocirujano de veintitantos. Cuando comencé a hacer esta película, pensé: ‘Tenemos que envejecerlos, porque cometí un error’. Entonces, eso es mi culpa”, explicó la autora en una entrevista con Jenna Bush Hager de Today.

Blake Lively interpreta a Lily Bloom, la protagonista de "It Ends with Us" (Foto: Columbia Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “IT ENDS WITH US”?

“It Ends with Us” sigue el viaje emocionante de Lily Bloom, quien supera una infancia traumática para comenzar de nuevo en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio. Todo cambia cuando conoce al encantador neurocirujano Ryle Kincaid, desencadenando una conexión intensa.

Sin embargo, a medida que su amor florece, Lily comienza a notar similitudes inquietantes entre Ryle y la relación tormentosa de sus padres. Con la repentina aparición de su primer amor, Atlas Corrigan, interpretado por Brandon Sklenar, en su vida, Lily se enfrenta a una decisión imposible sobre su futuro, obligándola a confiar en su propia fuerza como nunca antes. ¿Qué camino tomará Lily en esta emocionante montaña rusa de emociones?

¿CUÁNDO SE ESTRENA “IT ENDS WITH US”?

“It Ends with Us” está programada para estrenarse el 9 de agosto de 2024 en salas de cine en Estados Unidos.

Espero que esta sea la fecha final, ya que debido a los retrasos generados por las huelgas de escritores y actores, la película tuvo que posponer su lanzamiento en dos ocasiones.

