El drama de época “Bridgerton” sigue cosechando seguidores en plataforma de Netflix. La serie basada en las novelas más vendidas de Julia Quinn con el mismo nombre narra la historia de los ocho entrañables hermanos de la familia Bridgerton, que buscan el amor y la felicidad en la alta sociedad londinense. Pero, ¿cuáles son las diferencias que existen en la ficción creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes con la historia de los libros?

“Bridgerton” está ambientada en el mundo competitivo de la alta sociedad de Regency London. La ficción empieza con Daphne debutando con gran éxito en el mercado conyugal de Londres, la aparición de una nota de chismes firmada por lady Whistledown y el inesperado regreso de Simon, el nuevo duque de Hastings. La historia gira principalmente alrededor de la historia de Daphne y Simon, quienes fingen un romance para alejar a las mujeres del duque que no quiere casarse ni tener hijos. Sin embargo, los sentimientos afloran y terminan enamorándose.

La temporada 1 se basa en gran parte en la primera novela “El duque y yo” (“The Duke and I”), uno de los libros más precisos para ser contado en la pantalla chica. La serie se mantiene fiel al ingenio, los personajes, la seducción y la trama del original mientras deja espacio para nuevos detalles que solo sirven para mejorar la historia. De hecho, existen algunas diferencias entre la historia contada en el programa televisivo y los libros. OprahMag.com revela algunos de los más importantes.

Tráiler de "Bridgerton", serie de Shonda Rhimes para Netflix

BRIDGERTON DE NETFLIX Y LAS DIFERENCIAS EN LA TRAMA DE LOS LIBROS

Cómo se conocieron Daphne y Simon

Si bien la pareja fue reunida inadvertidamente por Nigel Berbrooke tanto en el libro como en la serie, los eventos de su primer encuentro fueron ligeramente diferentes entre sí. En el episodio 1 de “Diamond of the First Water”, Daphne choca accidentalmente con Simon después de intentar escapar de los avances de Berbrooke; mientras que en “The Duke and I”, Simon se esconde y escucha a escondidas a Daphne mientras ella rechaza a Berbrooke. Acude en su ayuda después de que ella golpea a Berbrooke cuando este último se vuelve demasiado agresivo. Este evento ocurrió más tarde en el episodio 2.

En los libros, el duque de Hastings no boxeó

El conjunto “Simon boxea para sacar su agresión mientras muestra sus brillantes abdominales” es una adición de la serie, pero no estaba en el libro. Sin embargo, existe la posibilidad que hubiera disfrutado mucho del deporte en ese momento. Sobre todo, porque en la era de Regency England (1811-1820) el boxeo británico estaba en la cumbre.

Anthony conocía la artimaña de Daphne y Simon

En los libros, Anthony no es tan protector con su hermana menor como en la serie, actuando como su compañero para mantener a raya a los hombres indeseables en lugar de ser un protector grosero y autoritario. Eso es hasta que se le informe de su mejor amigo y el nuevo arreglo de Daphne. En la serie de Netflix, Daphne y Simon le dicen a Anthony que su noviazgo es falso. El hermano acepta el acuerdo con tres condiciones: 1) Queda en secreto. 2) Simon y Daphne no pueden estar juntos solos. 3) “Si alguna vez te sorprendo besando su mano ensangrentada sin un acompañante, te arrancaré la cabeza”.

Lo que sigue en la serie se alinea mucho con el libro, y Anthony los encuentra rompiendo la regla número tres y luego desafiando a Simon a un duelo.

Una controvertida escena de sexo fue ligeramente diferente en el libro

Después que Daphne se dio cuenta que Simon practicó el método de abstinencia para evitar el embarazo y la engañó sobre por qué no podía tener hijos, tanto en el libro como en la serie, una Daphne despreciada tiene relaciones sexuales con él después, pero se asegura de que no pueda salir. En “The Duke and I”, Simon está borracho y dormido durante esta escena. Después de una pelea con Daphne, va a un bar y regresa ebrio.

En el capítulo 18 de la novela, uno de los pasajes narra: “Él estaba bajo su control, se dio cuenta. Estaba dormido, y probablemente todavía más que un poco borracho, y ella podía hacer lo que quisiera con él. Podría tener lo que quisiera. Daphne lo había despertado mientras dormía, se había aprovechado de él mientras estaba ligeramente intoxicado, y lo abrazó mientras él vertía su semilla en ella”.

Esta parte de la historia en particular molestó a los lectores que interpretaron las acciones de Daphne como una violación. En la serie, Simon está sobrio y consciente que parece perder el control de sí mismo, pero ella estaba consciente de esa vulnerabilidad. Tanto para el programa como para el libro, las acciones de Daphne han provocado un debate sobre el consentimiento y si agredió o no a su esposo.

El destino de Marina Thompson es muy diferente en los libros

Book Marina solo se menciona brevemente en la quinta novela, “A Sir Phillip, con amor” (“To Sir Phillip, With Love”), y su historia es bastante trágica. En el prólogo nos enteramos que ella es la difunta primera esposa de Phillip Crane, aunque se suponía que se casaría con el hermano mayor de este, que murió en la guerra. Después de haber sufrido depresión toda su vida, Marina intentó suicidarse caminando hacia un lago en medio del invierno. Phillip pudo salvarla, pero pronto sucumbió a una fiebre como resultado de su intento, muriendo y dejando atrás a ella y a los dos hijos de Crane. Eloise contacta primero a Phillip a través de una carta para enviarle sus condolencias, ya que Marina era una prima lejana de los Bridgerton.

En la serie, Marina también podría ser un personaje completamente diferente, ya que es prima de los Featheringtons y tiene una historia completamente nueva. Como sabemos, quedó embarazada de un hombre al que identifica como el hermano mayor Crane. Sin embargo, Marina escondió su embarazo, intentó terminarlo con un té de hierbas especial, intentó engañar a Colin para que se casara con ella para salvar su honor y accedió a casarse con el hermano menor de su amante fallecido, Phillip. Entonces, los Crane todavía están involucrados en la vida de Marina en el programa, pero de una manera indirecta. No es la tragedia de su contraparte literaria, pero no tiene la vida más fácil.

La serie de Netflix introdujo una serie de nuevos personajes

Siena Russo

Si bien el libro de Anthony, “El vizconde que me amó”, mencionó una serie de viudas y actrices que fueron sus amantes durante sus años como libertino, no hay ningún personaje en las novelas con el nombre de Siena Russo. Sin embargo, el libro presenta a una mujer llamada Maria Rosso, una soprano popular, que actúa en una de las fiestas de Violet. También es su ex amante, pero solo aparece en unas pocas páginas, existiendo principalmente para despertar los celos en la futura esposa de Anthony, Kate. En “Bridgerton” tomaron a María y crearon un romance intermitente entre la cantante de ópera y Anthony.

Reina Charlotte

La magnética Reina Charlotte (Golda Rosheuvel) no existía en los libros de ninguna manera. Pero existió en la vida real: gobernó Inglaterra e Irlanda junto a su esposo el rey Jorge III desde 1761 hasta 1818 hasta su muerte a los 74 años.

Príncipe Friederich

No hay un príncipe guapo que haga perder la cabeza a Daphne en “El duque y yo”, pero en la serie sí y que mejor que Freddie Stroma (Cormac Mclaggen de Harry Potter) para el papel.

Lord Featherington

El patriarca del colorido clan Featherington rara vez se menciona en las novelas. Entonces, toda su historia de estar en una terrible deuda de juego está completamente hecha para la televisión.

Confeccionista Genevieve Delacroix

La costurera en demanda que tiene su propia tienda, y el amor de Benedict, es una nueva incorporación a la serie. La única amante del segundo Bridgerton de mayor edad era Sophie Beckett en las novelas, y ella era sirvienta y doncella. Por lo tanto, es difícil decir si la relación de Madame Delacroix y Benedict continuará o si su historia comenzará a alinearse con los libros en posibles temporadas futuras.

Sr. Granville

El artista de la alta sociedad y el conocido de Benedict no está en los libros.