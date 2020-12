El éxito de la primera temporada de “Bridgerton” y su misterioso final casi aseguran una segunda entrega de la serie creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, y que sigue la principalmente la historia de amor de Daphne y Simon, el duque de Hastings.

Aunque ni Netflix ni Shondaland han confirmado una nueva tanda de episodios, según ‘What’s On Netflix’, el programa se renovó incluso antes de que se lanzara la primera temporada. Además, los informes señalan que las grabaciones debían comenzar en el verano de 2020. Sin embargo, debido al coronavirus se pospusieron hasta marzo de 2021.

Asimismo, considerando que la ficción se basa en las novelas más vendidas de Julia Quinn, queda claro que existe más material original para adaptar continuar narrando las aventuras de los hermanos Bridgerton y sus allegados.

¿Qué sucederá con Daphne y Simon en la segunda temporada de "Bridgerton"? (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 “BRIDGERTON”?

El final de la primera temporada de “Bridgerton” dejó varias preguntas sin resolver. ¿Quién asesinó a Lord Featherington y quién herero sus propiedades? ¿Lady Whistledown volverá con más chismes? ¿Anthony se casará? ¿Con quién? ¿Colin aceptará sus sentimientos de Penélope? ¿Daphne y Simon seguirán siendo felices? Son algunas de las interrogantes pendientes.

Aunque todavía no hay información oficial, la nueva entrega probablemente adaptará el segundo libro de la serie, ‘El vizconde que me amó’. Según la descripción del libro: “Anthony Bridgerton no solo ha decidido casarse, ¡incluso ha elegido una esposa! El único obstáculo es la hermana mayor de su prometida, Kate Sheffield, la mujer más entrometida que jamás haya adornado un salón de baile de Londres. El enérgico intrigante está volviendo loco a Anthony con su determinación para detener el compromiso, pero cuando cierra los ojos por la noche, Kate es la mujer que acecha sus sueños cada vez más eróticos...

Contrariamente a la creencia popular, Kate está bastante segura de que los libertinos reformados no son los mejores maridos, y Anthony Bridgerton es el pícaro más perverso de todos. Kate está decidida a proteger a su hermana, pero teme que su propio corazón sea vulnerable. Y cuando los labios de Anthony tocan los de ella, de repente tiene miedo de que ella misma no pueda resistir el despreciable libertino...”

¿Con quién se casará Anthony en la temporada 2 de "Bridgerton"? (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BRIDGERTON”

La segunda temporada de “Bridgerton” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Tráiler de "Bridgerton", serie de Shonda Rhimes para Netflix

ACTORES Y PERSONAJES DE “BRIDGERTON 2”

La serie de libros de Bridgerton sigue a gran parte del mismo elenco de personajes, con nuevas incorporaciones, así que es probable que la ficcion de Netflix haga lo mismo.

Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown (narradora)

Phoebe Dynevor como Daphne Bridgerton

Regé-Jean Page como Simon Basset

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

Nicola Coughlan como Penelope Featherington

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Lorraine Ashbourne como la Sra. Varley

Sabrina Bartlett como Siena Rosso

Joanna Bobin como Lady Cowper

Harriet Cains como Philippa Featherington

Bessie Carter como Prudence Featherington

Ruth Gemmell como Lady Violet Bridgerton

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton

Martins Imhangbe como Will Mondrich

Luke Newton como Colin Bridgerton

Golda Rosheuvel como la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz

Ruby Stokes como Francesca Bridgerton

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

Will Tilston como Gregory Bridgerton

Ruby Barker como Marina Thompson

Polly Walker como Lady Portia Featherington

Jessica Madsen como Cressida Cowper

Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix

¿Qué otros personajes se unirán en la segunda temporada de "Bridgerton"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “BRIDGERTON”?

La segunda temporada de “Bridgerton” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en diciembre del 2022.