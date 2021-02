¿Notaste las abejas en la primera temporada de “Bridgerton”? Los fans de los libros en los que se basa la serie de Netflix saben que las abejas tienen un significado muy importante para la familia de Daphne y Anthony, ya que su padre fue asesinado por una picadura de estas criaturas voladoras.

Por lo tanto, la presencia de las abejas en los ocho episodios de la ficción son un guiño a la novelas y al parecer presagian futuras subtramas. Por ejemplo, aparecen en los primeros minutos del primer episodio, ‘Diamond of the First Water’ (1x01), y el último episodio, ‘After the Rain’ (1x08), termina con un primer plano del insecto zumbador.

Además, la aparición de las abejas también proporciona pistas sobre lo que sucederá con algunos personajes de “Bridgerton”. Screen Rant compartió los momentos en las que aparecen y su significado.

DIAMANTE DE PRIMERA

Mientras Lady Whistledown habla sobre la próxima temporada social, las desgracias de la familia Featherington y las “mejores probabilidades” de los Bridgerton en el primer episodio de la ficción de Netflix, aparece la primera abeja en la puerta de la casa de Daphne. Lo que podría ser una referencia a Edmund Bridgerton.

La primera abeja aparece en los primeros minutos de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

EL PEINADO DE ELOISE

En el quinto capítulo, durante la recepción de la boda de Daphne y Simon, Eloise habla con la reina Charlotte sobre la identidad de Lady Whistledown y sugiere que la columnista tiene los medios económicos para financiar su publicación. Esta vez la abeja está en el cabello de la joven, pero en realidad se trata de un adorno.

El medio antes mencionado señala que esto es símbolo de que ella es la siguiente en la fila para casarse, sin embargo, ella no está lista para contraer matrimonio y prefiere centrarse en otras cosas.

La siguiente abeja apareció en el quinto capítulo de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

EL CUELLO DE BENEDICT

Pero Eloise no es la única que lleva una abeja como accesorio, su hermano mayor Benedict lleva una bordada en el cuello de su camisa. Esto destaca un conflicto para él, ya que después de Anthony es el siguiente en casarse, pero aún no tiene claro su futuro.

La tercera abeja apareció en el cuello de Benedict (Foto: Netflix)

RAZONES DESCONOCIDAS

El último episodio de “Bridgerton” comienza con Lady Whistledown hablando de la lluviosa temporada de 1804, donde ocurrió el cortejo más rápido registrado. La señorita Mary Leopold y su esposo dejaron Londres inmediatamente después de su boda por “razones desconocidas”, lo que sugiere que intentaban ocultar un secreto, tal vez un embarazo.

La penúltima abeja apareció en el episodio final de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

LA ÚLTIMA ABEJA

La última abeja aparece luego de que Daphne y Simon resuelven sus problemas y le dan la bienvenida a un bebé. Esto podría significar que el Duque tendrá que continuar lidiando con sus inseguridades y traumas de la infancia en la segunda temporada de la serie.