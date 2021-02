El mundo conoció por primera vez a la familia Bridgerton en la serie de libros más vendidos de Julia Quinn. Más de dos décadas después, Shonda Rhimes llevó las novelas a la pantalla chica en una adaptación para Netflix con su mismo nombre, “Bridgerton”, presentando el drama a un público internacional a través de la plataforma de streaming.

La primera temporada de “Bridgerton” sigue de cerca el primer libro de la serie, “El duque y yo”, que se publicó en 2000. Si bien Quinn se desempeñó como consultora para compartir su opinión, la autora dijo que respetaba los cambios que implementó el creador del programa Chris Van Dusen y fue así como el programa se apoderó de algunas semanas de Netflix.

La serie de televisión llegó a Netflix el pasado 25 de diciembre del 2020, y aunque el drama e historia de amor de los protagonistas fue el argumento principal, no hay duda que Lady Whistledown con sus chismes provocó un entretenido pero intrigante juego del “gato y el ratón” durante la primera tanda de episodios.

Si bien al final se reveló quién era realmente la que manipulaba los hilos detrás de este pseudónimo, el misterio se mantuvo hasta los últimos momentos, incluso para sus protagonistas. Los actores recibieron guiones alterados para ocultar esta información. Así se reveló en el programa “The Netflix Afterparty”

EL ELENCO DE “BRIDGERTON” RECIBIÓ UN FINAL DIFERENTE CADA UNO

Durante un episodio reciente de “The Netflix Afterparty” con David Spade, London Hughes y Fortune Feimster, la actriz reveló que los miembros del elenco recibieron guiones con finales incorrectos en un intento de ocultar al personaje detrás de Lady Whistledown.

“Nunca obtuvimos los finales correctos en los guiones, por lo que ninguno del elenco realmente lo sabía”, explicó. Aunque la serie se basa en el primer libro de Quinn, incorpora historias de más adelante en la serie de libros, incluida la gran revelación de quién era realmente Lady Whistledown.

En los momentos finales de la temporada, los espectadores se enteran de que Whistledown no es otra que Penélope Featherington. En los libros, esta revelación no se desenmascara hasta la cuarta instalación, “Romancing Mister Bridgerton”, ya que aún las aventuras de Penélope estaban a punto de comenzar.

Lady Whistledown era Penélope, la mejor amiga de Eloise (Foto: Netflix)

Entonces, a menos que los miembros del elenco tuvieran al menos cuatro libros en la serie de Quinn leídos o realizaran su propia investigación a través de los foros de Internet sobre sus historias, no tenían ninguna idea de los planes del showrunner Chris Van Dusen para la identidad de Whistledown.

“Si no hubieran leído los libros, ninguno del elenco lo sabría”, dijo Rosheuvel. Nicola Coughlan, quien interpreta a Penélope en el programa, dijo que descubrió que su personaje es Whistledown a través de un foro en línea después de asegurarse su papel en la producción de Netflix.

“Quería saber todo lo que pudiera sobre los libros y los personajes. Estaba leyendo los libros, pero no pude obtener toda la información lo suficientemente rápido, así que literalmente lo descubrí en Reddit o algo así”, dijo en la entrevista que dio a “The Afterparty de Netflix“.

Penélope era secretamente Lady Whistledown (Foto: Netflix)

La actriz irlandesa no estaba segura de si los otros miembros del elenco sabían que Penélope estaba detrás de las páginas de sociedad, por lo que dijo que “tenían que mantenerlo en secreto” cuando filmaron el final. Aún así, Coughlan dijo que no estaba convencida de que fuera cierto hasta que vio los episodios.

“Cuando recibí los episodios y los estaba viendo, pensé: ‘¿De verdad voy a ser yo?’ Y luego bajó el capó y yo dije, ‘Uf. Está bien. Lo es’”. En una entrevista con Entertainment Weekly, Coughlan dijo que se le permitió contarle a sus coprotagonistas sobre la identidad de Whistledown, pero que solo lo hacía si le preguntaban.

“A veces la gente decía: ‘Me pregunto quién es Whistledown’. Y yo decía, ‘¿Quieres saberlo?’“, Dijo. “No se lo estropearía a nadie que no lo hiciera, pero fue muy divertido ver las reacciones de la gente”. Coughlan continuó: “Ha sido divertido porque se ha convertido en un secreto de la vida real para mí, tener que no decírselo a la gente”.