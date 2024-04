Querido lector, la tan esperada temporada 3 de “Bridgerton” está por llegar y por fin veremos la adaptación en pantalla del romance entre Penélope y Colin. Esta entrega de la serie de Netflix se basa en la novela “Romancing Mister Bridgerton” (“Seduciendo a Mr. Bridgerton” en español), de Julia Quinn. Aunque muchos esperaban ver la historia de Benedict y Sophie, les aseguro que la de su hermano menor no tiene nada qué envidiarle. Sin embargo, considerando las licencias que se ha tomado el programa, puede que los hechos ocurran diferente a los libros. Si quieres conocer qué es lo que pasó originalmente, aquí te lo explico.

Los nuevos episodios, programados para estrenarse el 16 de mayo de 2024, continuarán con lo que vimos en la temporada 2: al final del baile, Penélope Featherington escucha cómo Colin asegura a sus amigos que “jamás cortejaría” a la protagonista.

Incluso, en el adelanto compartido por Netflix, se puede ver que Penélope lo confronta por sus palabras, y por haberla ignorado por tantos años. Entonces, si el tercero de los Bridgerton estaba tan seguro que la menor de las Featherington no era para él, ¿cómo es que terminan juntos? Por supuesto, esto estará lleno de SPOILERS.

¿CÓMO FUE LA HISTORIA DE PENÉLOPE Y COLIN EN LOS LIBROS?

1. En el libro, pasan más años

Primero, tengo que mencionar que, mientras que en la serie transcurren tan solo 3 años del inicio de la historia (cuando Daphne se presenta en sociedad), en los libros, el romance con Colin se desarrolla cuando Penélope ya está en su octavo año en sociedad.

Al no haber recibido ni una sola propuesta de matrimonio, la protagonista acepta su destino como solterona y, en su lugar, se concentra en su trabajo secreto como Lady Whistledown.

2. El distanciamiento con Colin

En la serie, el distanciamiento entre Colin y Penélope se sembró al final de la temporada 2, pero en los libros ocurre en medio de la historia. La protagonista lo escucha hablar, no con sus amigos, sino con sus hermanos, Anthony y Benedict, en la que tienen una conversación similar, en la que Colin dice que “jamás le propondría matrimonio a Penélope”.

Colin junto a su hermano mayor Benedict en la temporada 3 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

Los tres se dan cuenta que Penélope escuchó todo, pues la joven estaba saliendo de la casa de los Bridgerton. En ese instante, lo enfrenta y le dice que ella nunca le pidió que propusiera matrimonio, lo que hace que Colin se sienta mal por sus palabras, ya que era una de sus mejores amigas, pero nunca la había visto como algo más.

3. Todo empieza con un beso

Uno de los principales conflictos del libro, era la determinación de Lady Danbury de encontrar la verdadera identidad de Lady Whistledown. Por ello, cuando ofrece pagar mil libras a cualquiera que lo descubra, las personas empiezan a debatir quién podría estar detrás de la columna de chismes.

Colin está convencido que es Eloise o que, por lo menos, su actitud podría ser suficiente para que su reputación se viera arruinada si alguien la acusa de ello. Por supuesto, Penélope no piensa que sea su mejor amiga, pues ella es a la que buscan, pero no puede decírselo. Sin embargo, Colin menciona que no importa si la acusación es cierta o no, puede ser suficiente para destruir una imagen en una sociedad tan conservadora como la londinense. Como ejemplo, dice que si él dijera públicamente que ha seducido a Penélope, estaría arruinada, incluso si nunca se han besado.

Por primera vez, la idea de besar a Penélope empieza a rondar su cabeza y ella, al no tener nada que perder, le pide que la bese. Él lo hace y, lo que pensaba que sentía por ella, cambia completamente, aunque todavía no está seguro de qué hacer.

4. Colin se enamora cuando descubre que Penélope es Lady Whistledown

Si tuviera que resumir un punto de inflexión en los sentimientos de Colin, es cuando descubre que, todos estos años, Penélope ha sido Lady Whistledown. Al principio, está enojado, pues la sigue hasta una zona poco segura de la ciudad, donde una dama de alta sociedad no debería estar sola.

Ambos discuten en el carruaje, camino de regreso. Al ver la pasión y talento de Penélope, Colin la empieza a ver con otros ojos, pues él mismo no estaba seguro de qué hacer con su vida y tenía miedo de publicar sus diarios de viaje.

Lo que empieza como una discusión termina en una acalorada escena no apta para todo público y, al llegar al destino, Colin le propone matrimonio a Penélope.