La serie “Bridgerton”, que se emite a través de la plataforma de Netflix, ha captado a millones de personas en todo el mundo gracias a sus entretenidas historias e interesantes relaciones amorosas entre los personajes, haciendo que se convierta en la producción favorita para muchos en diferentes partes, incluyendo países de Europa y América Latina.

Que cada capítulo sea del agrado de sus televidentes no significa que todo sea perfecto. Como cada cosa en esta vida, suele haber algunos errores, no siempre de producción, sino en la trama y conceptualización de cada línea, los cuales no son siempre priorizados al momento de ver, pues la intención es pasar un buen rato sobre las pantallas.

“Bridgerton” esconde ciertos puntos flojos en sus guiones que a nadie parece importarle siempre y cuando la historia siga siendo entretenida para los televidentes, quienes aumentan con el paso del tiempo. Por su parte, Netflix seguirá apostando por esta serie inglesa que está a la espera de su tercera temporada.

ERRORES QUE “BRIDGERTON” PRESENTA EN SU HISTORIA

El portal Screen Rant elaboró una lista de algunos pequeños errores que se esconden en los guiones de la serie de época. Si bien estos pequeños desaciertos no influyen en absoluto la intención principal, es importante que los fanáticos los tengan presente, por lo que en la presente nota elaboramos un resumen de todo lo mencionado por el medio citado.

El racismo de la época

En toda la serie se ven a personajes de piel blanca y morena compartiendo en cada momento y hasta enamorándose, pero si nos fijamos en la realidad, ello no ocurría y el racismo era muy fuerte. Aunque la intención de la serie es mostrar una igualdad, prefiere hacerlo sin mencionar la gran problemática que se vivía por tales años.

El personaje de Eloise

La menor de los Bridgerton tiene una mentalidad diferente a la de su familia, pues ella no está de acuerdo con la cultura de la sociedad en la que vive debido a sus preferencias hacia los hombres. Si bien su papel es para buscar una equidad femenina, a veces roza lo ingenuo y lo irrisorio.

La justificación del tema racial

Para explicar la paridad entre personas de diferente color de piel, se revela que el rey actual se enamoró de una mujer de tonalidad más oscura, sin terminar de ser una justificación que se acomode del todo, debido a que por aquellos tiempos algo así no llegaba hasta tales extremos.

Los romances tóxicos y pasionales

En los capítulos de la primera temporada se vio un amor típico de otras historias y que suele ser muy tóxico debido a que los involucrados quieren estar juntos, hacen un montón de actividades como si fueran pareja, pero se inventan excusas para no concretar una relación. Luego, cuando se establece un matrimonio entre ellos lo pasional se vuelve lo más importante y viven la mayoría del tiempo teniendo relaciones íntimas. Hablamos, específicamente, de Daphne y Simon.

El guión obvio

Si bien es cierto que los capítulos de la serie mantienen expectantes a los espectadores, hay detalles que se vuelven obvios y que son considerados como una fórmula asegurada en series y películas. Por ejemplo, las relaciones de personas que tienen problemas y que, a la postre, terminan juntos.

Daphne es muy complaciente

Mientras se conocían y luego, cuando se casaron, Daphne se preocupa mucho en Simon, interponiendo los problemas de él por encima de sus intereses y gustos, siendo algo que no queda del todo bien en la historia, teniendo en cuenta que a la mujer se le intenta poner en una muy buena posición a lo largo de la serie inglesa.

Penélope y su carácter contradictoria

A estas alturas todos sabemos que Penélope y Lady Whistledown es la misma persona, pero ello nos hizo darnos cuenta de que los personajes tienen comportamientos e ideas muy diferentes, que resultan ser contradictorios.

Prioridad a la clase social de arriba

La mayoría de la serie se basa en las personas de la clase acomodada de Inglaterra y lo que sucede en sus vidas, pero también hay pasajes en los que se enfoca a la clase social pobre de una forma casi obligada y para mostrar las grandes diferencias entre los dos mundos.

La pobre inclusión de la comunidad homosexual

Conforme fuimos viendo la serie, nos dejaron entrever que el personaje de Benedict Bridgerton era homosexual, pero no se concretó ello y más bien se vio a otro personaje secundario cumpliendo esa función. Sin embargo, se espera que él sea el principal de la tercera temporada y ello podría tener un giro inesperado.

Muchas dudas

Por momentos se siente que en la sociedad de “Bridgerton” hay mucha libertad para sus personajes, pero hay otros en los que se sienten muchas limitaciones, principalmente para las mujeres y personas de una clase social inferior.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “BRIDGERTON”?

La tercera temporada de “Bridgerton” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a principios del 2023.

De hecho, Shonda Rhimes aseguró: “Ya estamos trabajando en la temporada 3 para que podamos tener un tiempo más corto entre temporadas”.