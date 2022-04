“Bridgerton”, la serie de Netflix que es todo un boom mundial, marcha ya en su segunda temporada, la misma que se estrenó en la plataforma de streaming en marzo pasado. Esta segunda entrega volvió a dejar varias preguntas y curiosidades a sus fanáticos. Una de ellas es, ¿qué fue de la vida de los 15 hijos de la reina Charlotte -papel que interpreta Golda Rosheuvel-?

La serie que relata la vida de la aristocrática sociedad inglesa de inicios de 1800 mantiene prendido a sus fanáticos con los romances y dramas que viven las familias Bridgerton y Featherington. Precisamente, un eje central de la trama se dedica a contar el cortejo y amorío de la reina Charlotte y el rey Jorge III.

No obstante, respecto a la vida de los 15 hijos que procrearon se menciona muy poco. En la temporada 2 de “Bridgerton” incluso ocurre un hecho anecdótico cuando la reina Charlotte dice que se quedó sin ideas para nombrar a sus cebras luego de haberle puesto los nombres a sus 15 hijos.

Golda Rosheuvel da vida a la "Reina Charlotte" en "Bridgerton", serie de Netflix que arrasa en todo el mundo (Foto: Golda Rosheuvel / Instagram)

“BRIDGERTON”: ¿QUIÉNES SON LOS 15 HIJOS DE LA REINA CHARLOTTE?

En efecto, en la vida real, la reina Carlota tuvo 15 descendientes, 13 de ellos llegaron a vivir hasta la edad edulta. La princesa Amelia, que es mencionada en la serie que produce Chris Van Dusen, fue una de ellas aunque falleció de tuberculosis a los 27 años. Los dos hijos que no alcanzaron la adultez fueron los príncipes Octavius y Alfred, quienes murieron de viruela a los cuatro y dos años, respectivamente.

Los hijos restantes fueron Jorge IV, el príncipe Federico, Guillermo IV, Carlota, el príncipe Eduardo, la princesa Augusta Sofía, Isabel, Ernesto Augusto, el príncipe Augusto Federico, el príncipe Adolfo, la princesa María y la princesa Sofía, quienes a diferencia de sus padres no tuvieron la misma suerte en el amor.

Algunos de ellos, como Jorge IV y el príncipe Federico, no les gustaban sus esposas. Precisamente, Jorge IV se convertiría en príncipe regente y gobernaría en lugar de su padre cuando ya no pudiera hacerlo debido a su salud mental. Y otras, como las hijas, se vería afectadas por la decisión de su padre, el rey Jorge III, quien no quería que sus hijas se casaran para evitar que estuvieran en malas relaciones, por lo que desaprobaba que alguien intentara proponerles matrimonio.

Un par de los reyes, incluido el príncipe Adolfo, se alistaron en el ejército y cumplieron con sus responsabilidades como monarca. De otro lado, la princesa María sí es de los pocos hijos que aparece en escena en la serie “Bridgerton”, lo hace en su época de niña. Ella de alguna manera se encargaba de ver siempre a su padre, el rey Jorge III.

¿POR QUÉ “BRIDGERTON” NO MUESTRA A LOS HIJOS DE LA REINA CHARLOTTE?

No hay versión oficial por parte de la producción pero se desprende que el motivo de no darle tanta importancia y apariciones a los 15 hijos de la reina Charlotte, o al menos a algunos de ellos, es para no quitar el enfoque en los protagonistas de la historia: la familia titular Bridgerton y cada una de las respectivas parejas románticas de los ocho hermanos.

Sin embargo, no se descarta que los fanáticos puedan ver un poco más de la vida doméstica del rey y la reina en la serie de precuela de “Bridgerton”, centrada en la reina Charlotte.