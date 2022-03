Después de más de un año, finalmente se estrenó la segunda temporada de “Bridgerton”, el 25 de marzo de 2022, para alegría de los fanáticos de la serie de Netflix producida por Shonda Rhimes y de la saga de novelas de Julia Quinn.

Precisamente estos últimos no dudaron en señalar las diferencias que existen entre el libro “El vizconde que me amó” (“The Viscount Who Loved Me” en su idioma original) y los nuevos episodios de la ficción creada por Chris Van Dusen.

Aunque los fans de la saga “Bridgerton” probablemente encuentren más cambios y modificaciones, estas son las más relevantes. Si aún no has visto los nuevos episodios es mejor que te detengas, ya que hay varios spoilers.

LAS DIFERENCIAS ENTRE “BRIDGERTON” 2 Y “EL VIZCONDE QUE ME AMÓ”

1. De Sheffield a Sharma

Uno de los cambios más notorios en la familia de Kate es su apellido y su origen. Mientras en el segundo libro de Julia Quinn, las Sheffield llegan a Londres con pocos recursos, pero con sus propios medios, en la serie de Netflix, las Sharma son patrocinadas por Lady Danbury, quien es una vieja amiga de Mary.

Además de su aspecto físico, en la ficción se modifica su historia, ya que las Sharma vienen de la India. En su momento, Mary Sheffield fue nombrada el diamante de la temporada, pero prefirió huir con un hombre humilde que ya tenía una hija, Kate.

Kate y Edwina Sharma llegando al primer baile de la segunda temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

2. El protagonismo de Edwina

Aunque tanto en el libro como en la serie, Edwina destaca más que su hermana mayor en la sociedad de Londres. No tiene el mismo protagonismo en la historia, ya que nunca tiene un interés real en Anthony Bridgerton, de hecho, se fija en otro caballero.

Simone Ashley, Charithra Chandran y Jonathan Bailey en "Bridgerton 2". (Foto: Netflix)

3. El compromiso y la boda

En el libro “El vizconde que me amó”, Anthony nunca le pide matrimonio a Edwina, por lo tanto, la escena de la boda y los conflictos que su cancelación provoca no son parte de la historia original. Aunque Kate brinda su bendición para que el Vizconde se comprometa con su hermana menor, ciertas circunstancias lo impiden y cambian los planes de Anthony y la mayor de las Sharma.

La boda de Edwina Sharma y el Vizconde en la segunda temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

4. La pelea de las hermanas Sharma

En la segunda temporada de “Bridgerton”, cuando Edwina se da cuenta que su prometido y Kate están perdidamente enamorados se enoja con ambos, pero sobre todo con su hermana por, una vez más, ocultarle algo tan importante. Pero en el libro, la menor de las Sharma toma la noticia con tranquilidad e incluso de alegra por Kate.

Edwina se da cuenta que el amor entre Kate y Anthony era muy evidente en la segunda temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

5. El prestigio de los Bridgerton

El prestigio de la familia Bridegerton se ve afectado tras la cancelación del matrimonio del Vizconde y empeora con la publicación de Lady Whistledown sobre Eloise y Theo. Sin embargo, en la novela eso no sucede porque no hay boda.

El prestigio de la familia Bridgerton se vio afectado por la boda fallida del Vizconde (Foto: Netflix)

6. El primer encuentro de Kate y Anthony

Mientras en la serie de Netflix, la primera vez que Kate y Anthony se ven es en medio del bosque en una improvisada carrera de caballos, en la novela, Colin es el encargado de presentarlos. Al descubrir la opinión de la mayor de las Sharma sobre el Vizconde decide jugarle una broma a su hermano y le hace creer que ella estaría encantada de conocerlo.

Kate y Anthony cabalgando en la segunda temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

7. El primer beso de Kate y Anthony

En medio de un baile, Kate trata de esconderse de Anthony y Siena, pero elige el peor lugar, la oficina del Vizconde. Cuando este se da cuenta se despide de la cantante de ópera y confronta a la hermana de Edwina y tras una discusión comparten un apasionado beso. En la serie, eso sucede luego de la fallida cena de reconciliación con los Sheffield.

El primer beso de Anthony de Kate en la segunda temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

8. La picadura de abeja

Tanto en la novela como en la serie de Netflix, Anthony les teme a las abejas después de que la picadura de una causara la muerte de su padre, por lo tanto, cuando este insecto pica a Kate el Vizconde pierde el control. Mientras en la segunda temporada el momento solo sirve para acercar a la pareja protagonista, en el libro provoca su compromiso.

Kate tranquilizando a Anthony luego de que la picara una abeja en "Bridgerton" 2 (Foto: Netflix)

9. Los temores de Kate y Anthony

Aunque en la serie se mencionan los temores de Anthony y Kate no se profundizan en ellos. La mayor de las Sharma le tenía pánico a las tormentas debido al trauma por la muerte de su madre y lo supera gracias a Anthony. Mientras que, al Vizconde creía que iba a morir a la misma edad que su padre y por eso se rehusaba a casarse por amor, para no causarle el dolor que su padre le causó a su madre al fallecer.

Kate y Anthony besándose luego de que se cancelara la boda de Edwina (Foto: Bridgerton/ Netflix)

10. El accidente de Kate

Cerca del final de la segunda temporada de “Bridgerton”, Kate se cae del caballo y queda inconsciente por varios días. Pero en “El vizconde que me amó”, el accidente se produce en una carroza cuando ella ya estaba casada con Anthony. De hecho, este evento es lo que el vizconde se olvide de sus miedos y admita que esta enamorado de su esposa.