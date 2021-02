Con Netflix anunciando más episodios el 21 de enero del 2021, la temporada 2 de “Bridgerton” podría revelar mucho sobre el pasado de Anthony, uno de los personajes principales del programa. Basado en la serie de libros de Julia Quinn, el show se estrenó en diciembre del 2020 en Netflix y presentó a la familia titular: los Bridgerton.

La temporada 1 de “Bridgerton” se centró principalmente en la hija mayor de Bridgerton, Daphne, interpretada por Phoebe Dynevor y su noviazgo con Simon, papel de Regé-Jean Page, el duque de Hastings. Sin embargo, la temporada 2 finalmente podría centrar a Anthony mientras explora más de su historia de fondo.

A pesar de ser el hijo mayor de la casa, Anthony no estaba muy interesado en los asuntos de su familia o en mantenerse al día con sus responsabilidades como el “hombre de la casa” tras la muerte de su padre. Anthony trató de arreglar a Daphne con hombres respetables y ricos, pero fracasó miserablemente en eso.

Los últimos capítulos de la temporada 1 de “Bridgerton” terminan con Anthony anunciando que ha decidido casarse. Ha determinado que esta es la mejor manera de proceder, y algo parecido pasa en el libro 2 de Julia Quinn “El vizconde que me amó”. Conoce aquí más información del libro, su relación con la segunda parte de la serie y mucho más. ¡CUIDADO! Podrían haber spoilers más adelante.

ARGUMENTO Y SINOPSIS DE “EL VIZCONDE QUE ME AMÓ”

El vizconde que me amó, el segundo libro de Julia Quinn de la serie "Bridgerton" (Foto: Amazon)

Los cotilleos de Lady Whistledown no fallan nunca: una vez más, Anthony Bridgerton es el soltero más codiciado de la temporada en la alta sociedad victoriana. Pero este año, el atractivo vizconde, amante de la diversión y enemigo del compromiso, sorprende a todos y decide buscar esposa y sentar cabeza.

La joya más preciada, la joven y hermosa Edwina Sheffield, es su elección natural. Pero para conseguirla ha de obtener antes la aprobación de la hermana mayor de la muchacha, Kate. Anthony comprobará que convencer a esa mujer arrogante y decidida de que ha dejado de ser un vividor no es tarea fácil. Como tampoco lo es quitársela de la cabeza cuando llega la noche.

Kate siempre supo que el éxito en sociedad no era para ella: pensaba que era demasiado alta, algo mayor para el matrimonio a sus veintiún años, y no especialmente bella. Por eso se dedica en cuerpo y alma a proteger a su adorable hermana pequeña de todos los vividores sin escrúpulos que la rondan en bailes y reuniones.

Anthony Bridgerton decide casarse finalmente en el segundo libro "El vizconde que me amó" (Foto: Netflix)

Kate se siente más que capaz de mantener a raya a solteros de dudosa fama como el vizconde Anthony Bridgerton. Sin embargo, pronto descubrirá que del enfrentamiento a la pasión hay un paso muy pequeño. Anthony Bridgerton tenía clara una cosa en su vida: que no viviría más años que los que vivió su padre, muerto antes de los cuarenta.

Por eso ha decidido vivir su juventud intensamente, sin comprometerse a un amor que quedaría bruscamente interrumpido. Sin embargo, llega un momento en que decide casarse para dejar un heredero. Pero encuentra un formidable obstáculo, la persistente hermana de la novia elegida, que se atreve a desafiarle continuamente.

Poco a poco, Anthony descubre en aquella mujer un rival digno de él mismo, capaz de hacerle replantearse muchas cosas... y un ser excepcional del que le va ser muy difícil no acabar enamorado.

RESUMEN DE “EL VIZCONDE QUE ME AMÓ”

Anthony Bridgerton será la figura principal de la segunda temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

La novela comienza en 1814, un año desde que Daphne y Simon se conocieron, y ha comenzado una nueva temporada en Londres. Convertir el tema del matrimonio en uno que sea completamente transaccional ha facilitado la elección de Anthony: se casará con el “Diamante de la Primera Agua” de este año, Edwina Sheffield. Es una decisión lógica. Ella es la novia perfecta de este año y él es el soltero más codiciado.

Por supuesto, nadie se sorprende cuando no es tan fácil, a pesar del proceso de pensamiento tan lógico de Anthony. La bien intencionada madrastra de Edwina, Mary, aprueba el matrimonio, porque casarse con un miembro de la familia Bridgerton resolvería los problemas financieros de los Sheffield.

No obstante, Edwina no es la niña mayor de la familia Sheffield como lo fue Daphne para los Bridgerton. Su hermana, Kate, tiene 28 años y aún no está casada, no porque no sea atractiva, sino porque se parece bastante a Eloise en que es muy directa y franca, no soporta a los tontos fácilmente y desarrolló una reputación de “difícil” desde el principio de su adolescencia.

Anthony Bridgerton (Foto: Netflix)

Pero por difícil que haya sido de joven, no tiene nada de cómo es en “El vizconde que me amó”. Kate y Edwina son intensamente leales entre sí, y Kate no tiene ninguna intención de permitir que Anthony Bridgerton obligue a su hermana a contraer un matrimonio terrible y sin amor. Ella está dispuesta de hacer lo que sea necesario para alejar a Anthony, incluido el uso del corgi de la familia, Newton, si es necesario.

Como uno puede imaginar, Anthony no está contento con descubrir que se ha materializado un nuevo némesis para detener sus bien trazados planes. Y está aún más irritado cuando la decisión de su madre de invitar a los Sheffield a la casa de la familia Bridgerton de Aubrey Hall para una fiesta en casa significa que Kate también viene.

¿Cómo se supone que un hombre se va a casar con una mujer cuando se ve cada vez más distraído por su exasperante hermana? Los fanáticos de los tropos románticos probablemente adivinarán lo que viene a continuación, con estos dos personajes entablando una relación de amor-odio que podría representarse con más pasión en los nuevos episodios de “Bridgerton” en Netflix.