Desde la primera vez que se vieron, mientras montaban a caballo al alba en el primer capítulo de la segunda temporada de “Bridgerton”, las chispas saltaron entre Kate (Simone Ashley) y Anthony (Jonathan Bailey), pero debido a sus temperamentos y sus obligaciones familiares tuvieron que pasar por muchas situaciones complicadas antes de finalmente conseguir su final feliz.

Aunque los fanáticos de la serie producida por Shonda Rhimes para Netflix están encantados con cada uno de los momentos de Kate y Anthony, debido a la tensión que los acompaña y la química de los actores, se sienten algo decepcionados por no ver la boda del Vizconde y la mayor de las Sharma.

Al final de la segunda temporada de “Bridgerton”, después del compromiso de Kate y Anthony en el baile Featherington, la historia se traslada seis meses después y muestra a la feliz pareja regresando de su luna de miel. Pero ¿por qué no se muestra la ceremonia?

Anthony imaginó su boda con Kate mientras esperaba a Edwina en el altar (Foto: Bridgerton/ Netflix)

¿POR QUÉ SE NO VIO LA BODA DE KATE Y ANTHONY EN “BRIDGERTON” 2?

En una entrevista con TVLine, el productor ejecutivo y showrunner Chris Van Dusen explicó que no mostró la boda de Anthony Bridgerton y Kate Sharma porque quería evitar comparaciones con grandiosa ceremonia que la Reina organizó para el Vizconde y Edwina.

“Hablando de tono, nos preguntamos cómo se compararía la boda de Kate y Anthony”, indicó. “La Reina patrocinó la boda de Edwina y Anthony, y no iba a hacerlo dos veces. También está el vínculo de Kate y Edwina. Su historia de amor fraternal con Kate fue tan importante como la principal historia de amor entre Anthony y Kate”.

Además, dio una pista sobre lo que sucederá con la hermana menor de Kate. “Nuestra Edwina llega a ser un personaje completamente realizado en el programa. Cualquier otra cosa la reduciría a ser un accesorio”

“La versión de ella del libro era mucho menos dimensional. No quería que ella fuera solo un accesorio. Quería que ella tuviera sentimientos y pensamientos. Me encanta el Episodio 6, y es por eso que después de que ella no se casó, vimos a Edwina ser amable con la Reina y el Rey. Edwina es intrínsecamente amable” agregó.

¿Cómo fue la boda de Kate y Anthony en “El Visconde que me amó”? En el segundo libro de la saga romántica de Julia Quinn, la boda fue un acto privado y reducido, y se celebró en la mansión Bridgerton, debido a que tenían poco tiempo para planearla y evitar los comentarios de la sociedad que sospechaba del apresurado compromiso.