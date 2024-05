Si eres un buen fanático de “Bridgerton” es probable que te hayas visto la primera parte de la tercera temporada el mismo día en que se estrenó por Netflix, es decir, el 16 de mayo, o máximo en dos, lo cual pudo haberte dejado satisfecho, pero con una extraña sensación dentro de ti por muchas razones. Si bien los cuatro capítulos transmitidos están cumpliendo con las expectativas de los seguidores de la historia, quedó una desazón porque no se vio toda la entrega completa, pues su segunda parte llegará recién el 13 de junio, casi un mes después.

Otro punto pendiente es saber más acerca Anthony y Kate, una pareja que se ganó el cariño del público gracias a las anteriores temporadas, pero que en esta primera parte de la tercera entrega casi ni aparece en la pantalla y ahora te contaré más al respecto, aunque en este punto hago una pausa para confirmar que mencionaré cosas que pueden considerarse SPOILERS , así que te recomiendo que sigas leyendo bajo tu propia decisión, siempre que no quieras arruinarte la emoción si no has visto aún la serie.

En esta parte de la serie, Colin y Penélope han asumido el protagonismo y está bien, pero la mayoría esperaba que Anthony y Kate participen mucho en esta tercera temporada, lo cual no ocurrió, al menos en los primeros cuatro episodios que Netflix presentó. Y es que ambos solo han tenido una breve aparición, específicamente en el primer capítulo, cuando confirman que seguirán de luna miel tras haber celebrado su matrimonio. Es por ello que muchos se han de estar preguntando si regresarán a la trama en la segunda mitad de esta nueva temporada de la serie de televisión.

En la tercera temporada de la serie "Bridgerton", Colin y Penélope asumen el protagonismo (Foto: Netflix)

¿ANTHONY Y KATE VOLVERÁN EN LA SEGUNDA PARTE DE “BRIDGERTON 3″?

Entre todas las personas implicadas con la producción, quien tiene más sabiduría y voz respecto a lo que pasará es Jess Brownell, la showrunner de “Bridgerton”. Ella, precisamente, ha concedido una entrevista con The Hollywood Reporter, en la que se tocaron muchas cosas sobre la serie, incluyendo la ausencia de Anthony y Kate en la mayoría de la trama de la primera parte, pero también acerca de su posible regreso para la segunda parte y la respuesta sin duda, alegrará mucho a los que los extrañaron.

De acuerdo con la encargada del proyecto, esta querida pareja sí volverá en los capítulos restantes de la tercera temporada, así que los veremos tomando cierto protagonismo, pero no uno tan grande, ahora que Colin y Penélope se han comprometido, aunque aún queda mucha tela por cortar en esa historia, pues ella tiene un secreto que, en caso de ser descubierto, podría ser una causa para que, al final de todo, no haya boda entre los dos mencionados, así que la historia está más atrapante que nunca.

“Ellos estarán en la segunda parte de la tercera temporada. Pusimos a Anthony y Kate nuevamente al principio de la primera parte y luego los despedimos de ellos. Definitivamente, queríamos volver a verlos porque siento que su final feliz fue muy reñido en la segunda temporada. Entonces sentimos que merecían algo de tiempo para simplemente existir dentro de su burbuja de amor. Que no estén mucho tiempo al inicio nos pareció correcto porque si los hubiéramos mantenido en el programa con demasiada frecuencia, tendríamos que crear algún conflicto entre ellos, y realmente no queríamos volver a hacerlo”, indicó.

Así mismo, en la misma entrevista, la encargada de esta serie dio algunos detalles acerca del regreso de ambos y el importante rol que ejercerían en los siguientes cuatro capítulos, aunque todo será cuestión de verlos para descubrir qué tan bueno es que vuelvan para la trama.

“Ellos están de regreso por más en la segunda mitad de la temporada y tienen algunos roles clave que desempeñar en la historia principal, así que será divertido para que la gente que los vean”, añadió.

TRÁILER DE “BRIDGERTON 3″

FICHA TÉCNICA DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 3