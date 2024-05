Nadie puede negar que “The Big Bang Theory” es una de las franquicias de comedia más exitosas de todos los tiempos, pues cada una de sus temporadas recibió el respaldo masivo del público a nivel internacional y su serie derivada “Young Sheldon” le siguió los pasos. Así, es comprensible que los creadores Chuck Lorre, Steven Molaro y Steve Holland quieran seguir expandiendo este universo ficticio, por lo que se ha confirmado la producción de “Georgie & Mandy’s First Marriage”. ¡El spin-off del spin-off!

Vale precisar que este show seguirá el formato de los dos proyectos anteriores: se trata de una sitcom transmitida por CBS -en Estados Unidos- con episodios de aproximadamente 25 minutos de duración cada uno.

Además, tal como lo indica su título, se centra en los personajes Georgie Cooper y Mandy McAllister, así que cuenta con las estrellas Montana Jordan y Emily Osment como protagonistas.

¿DE QUÉ TRATA “GEORGIE & MANDY’S FIRST MARRIAGE”?

“Georgie & Mandy’s First Marriage” nos invita a ser testigos de la vida familiar de George “Georgie” Cooper Jr. y Amanda “Mandy” McAllister, quienes asumen el difícil reto de ser padres jóvenes. De esta manera, el show nos hará verlos afrontar los desafíos de la edad adulta, la paternidad y el matrimonio.

En un comunicado oficial, Amy Reisenbach, presidenta de CBS Entertainment, se mostró muy entusiasmada con el desarrollo de la serie.

“Ha sido un privilegio pasar los últimos siete años con Sheldon y la familia Cooper y ahora este maravilloso viaje continuará con Georgie y Mandy (...) Chuck y los dos Steves han hecho un trabajo magistral desarrollando estos personajes y entreteniendo a generaciones de fans con historias entrañables a las que dan vida Montana y Emily. Esperamos con impaciencia el próximo capítulo de este querido universo”, señaló.

Los creadores Chuck Lorre, Steven Molaro y Steve Holland, por su parte, agregaron: “Desde ‘The Big Bang Theory’ hasta ‘Young Sheldon’, el mundo de la familia Cooper ha sido increíblemente especial para nosotros. Estamos muy emocionados de continuar sus historias a través de los ojos de Georgie y Mandy”.

"Georgie & Mandy’s First Marriage" es una sitcom sobre una pareja que afronta el reto de ser padres jóvenes (Foto: CBS)

MIRA EL ADELANTO DE “GEORGIE & MANDY’S FIRST MARRIAGE”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “GEORGIE & MANDY’S FIRST MARRIAGE”?

Por supuesto, Montana Jordan regresa como Georgie Cooper, mientras que Emily Osment hace lo propio como Mandy McAllister. A ellos se le suman Will Sasso y Rachel Bay Jones, como Jim McAllister y Audrey McAllister respectivamente. Es decir, como los padres de Mandy.

Todavía no se ha revelado si Iain Armitage (Sheldon), Raegan Revord (Missy), Zoe Perry (Mary) o Annie Potts (Meemaw) reaparecerán en el spin-off, pero el productor Steve Holland aseguró que podría haber alguna sorpresa a lo largo de la serie.

En ese sentido, Armitage le contó a TVLine que no descarta regresar en la ficción: “Si me llamaran para volver, sería muy divertido. Sería un honor (...) También me encantaría sentarme en el sofá con palomitas y ver su serie, porque son muy buenos. Pero me veo a mí mismo poniéndome los caquis de nuevo, los viejos mocasines y la pajarita, y volviendo al trabajo”, aseguró.

“Va a ser muy divertido de ver (...) Montana y Emily son muy divertidos y tienen mucho talento, y se compenetran muy bien. Son personajes muy contrastados... y me encantan juntos”, agregó.

Sin embargo, parece que ese no es el mismo caso de Raegan Revord, quien parece querer apoyar la serie solo como espectadora: “Si ‘Young Sheldon’ hubiera tenido más temporadas, habría firmado al 10.000% para hacer más. Pero ahora que ha terminado, también estoy emocionada por ver qué más hay y probar cosas diferentes. Algo dramático sería muy divertido”, le contó al referido medio.

“Definitivamente voy a ir a las grabaciones. Tengo que ir a fastidiar a Montana (...) Estaré animando a Montana y Emily desde la barrera”, puntualizó.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “GEORGIE & MANDY’S FIRST MARRIAGE”?

“Georgie & Mandy’s First Marriage” está programada para estrenarse durante el otoño estadounidense del 2024. Es decir, en algún momento entre el 23 de septiembre y el 22 de diciembre.

¿CÓMO VER “GEORGIE & MANDY’S FIRST MARRIAGE”?

El spin-off de “Young Sheldon” se transmitirá en Estados Unidos a través de CBS y Paramount+, por lo que debes asegurarte de tener alguno de estos servicios para disfrutarla.