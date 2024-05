La serie “Star Wars: Tales of the Empire” (en español: “Star Wars: Historias del Imperio”) es la alternativa perfecta para aquellos fans de la franquicia “La guerra de las galaxias” que buscan una interesante propuesta animada en Disney Plus. Así, la secuela de “Star Wars: Historias de los Jedi” (”Star Wars: Tales of the Jedi”) busca encantar a la audiencia con un relato que transcurre en épocas diferentes. Pero, ¿sabes cuándo llegaron sus capítulos a la plataforma y de qué trata cada uno de estos? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de episodios.

Vale precisar que la producción se basa en relatos originales de Dave Filoni y cuenta con las voces originales de estrellas de la talla de Jason Isaacs, Meredith Salenger y Lars Mikkelsen.

Así, el show se centra en la joven Morgan Elsbeth, quien navega entre las filas del nuevo orden imperial en expansión hacia un camino de venganza.

Por otro lado, la ex Jedi Barriss Offee hace lo necesario para sobrevivir en una galaxia en rápida transformación. Entonces, las decisiones que tomen ambas definirán sus destinos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Star Wars: Tales of the Empire”:

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE”?

“Star Wars: Historias del Imperio” se compone de 6 capítulos en total, dirigidos por figuras como Nathaniel Villanueva, Steward Lee y Saul Ruiz.

¿CUÁNDO SE ESTRENARON LOS EPISODIOS DE “STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE”?

Todos los episodios de la serie animada se estrenaron el sábado 4 de mayo del 2024, coincidiendo con las celebraciones por el Día de Star Wars.

GUÍA DE EPISODIOS DE “STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE”

A continuación, conoce de qué trata cada capítulo de “Star Wars: Tales of the Empire”:

Episodio 1: "The Path of Fear" (El camino del miedo). La joven Morgan Elsbeth busca venganza tras haberlo perdido todo. Dir: Nathaniel Villanueva.

Episodio 2: "The Path of Anger" (El camino de la ira). Morgan es abordada por un aliado potencialmente poderoso. Dir: Steward Lee.

Episodio 3: "The Path of Hate" (El camino del odio). Cuando se le ofrece la oportunidad de ser juzgada por sus crímenes, Morgan busca su destino. Dir: Nathaniel Villanueva.

Episodio 4: "Devoted" (Devota). La antigua Jedi Barriss Offee es reclutada por el Imperio. Dir: Saul Ruiz.

Episodio 5: "Realization" (Comprensión). En una misión para dar caza a un fugitivo, las complicaciones cambian a Barriss para siempre. Dir: Steward Lee.

Episodio 6: "The Way Out" (La salida). Una sombra del pasado de Barriss la alcanza. Dir: Nathaniel Villanueva.

¿CÓMO VER “STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE”?

“Star Wars: Historias del Imperio” es una serie de Disney Plus. Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.