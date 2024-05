¡Atención, fans de Star Wars! A propósito de las celebraciones por el día de la franquicia, Disney Plus prepara el lanzamiento de una serie animada antológica con la que podremos ver la lucha contra el Imperio Galáctico en épocas diferentes. Esta es ni más ni menos que “Star Wars: Tales of the Empire” (en español: “Star Wars: Historias del Imperio”), una producción que se compone de 6 capítulos con los que el universo de “La guerra de las galaxias” se expande mucho más. Pero, ¿de qué trata exactamente el show y cómo puede verse? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todos los detalles que debes tener en cuenta sobre el proyecto.

Vale precisar que el Día de Star Wars se celebra mundialmente cada 4 de mayo, pues la traducción de la fecha en inglés es “May the 4th”... haciendo referencia a la icónica frase “May the force be with you” (”Que la Fuerza te acompañe”) que popularizaron los jedis en la historia.

Así, bajo la dirección de Dave Filoni, el estreno de “Star Wars: Tales of the Empire” parece ser el gran regalo de la marca creada por George Lucas para el festejo del 2024.

¿DE QUÉ TRATA “STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE”?

“Star Wars: Historias del Imperio” es la secuela de “Star Wars: Tales of the Jedi” (2022). Por lo tanto, sigue la misma línea de su predecesora: se presenta como una miniserie animada con episodios cortos que exploran los relatos de diversos personajes de la franquicia.

En ese sentido, de acuerdo con la sinopsis oficial, la producción “es un viaje de seis capítulos al temible Imperio Galáctico a través de los ojos de dos guerreras en caminos divergentes, ambientados en épocas diferentes”.

“Tras perderlo todo, la joven Morgan Elsbeth navega por el mundo imperial en expansión hacia un camino de venganza, mientras que la antigua Jedi Barriss Offee hace lo que debe para sobrevivir a una galaxia en rápida transformación”.

De esta forma, se establece que las decisiones que tomen ambas a lo largo de la trama definirán sus destinos.

MIRA EL TRÁILER DE “STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE”?

Todos los capítulos de “Star Wars: Tales of the Empire” se estrenan el sábado 4 de mayo del 2024, exactamente a las 3:00 a.m. (ET). Por supuesto, el horario varía de acuerdo al territorio en el que te encuentres.

Horario de estreno según países:

Estados Unidos: 3:00 a.m. (ET)

México: 1:00 a.m.

Guatemala: 1:00 a.m.

Honduras: 1:00 a.m.

El Salvador: 1:00 a.m.

Nicaragua: 1:00 a.m.

Costa Rica: 1:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Colombia: 2:00 a.m.

Panamá: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

República Dominicana: 3:00 a.m.

Puerto Rico: 3:00 a.m.

Paraguay: 3:00 a.m.

Chile: 3:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Uruguay: 4:00 a.m.

España: 9:00 a.m.

¿CÓMO VER “STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE”?

“Star Wars: Historias del Imperio” estará disponible en Disney Plus desde su fecha de estreno. Entonces, para disfrutar de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco en inglés de “Star Wars: Tales of the Empire”:

Jason Isaacs como el Grand Inquisitor (Gran Inquisidor)

Meredith Salenger como Barriss Offee

Rya Kihlstedt como Lyn o Fourth Sister (Cuarta Hermana)

Lars Mikkelsen como Thrawn

Diana Lee Inosanto como Morgan Elsbeth

Matthew Wood como el General Grievous

Wing T. Chao como Wing