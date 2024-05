Después de tres intensas temporadas, “The Bad Batch” llegó a su final y, definitivamente, extrañaré a la Fuerza Clon 99, aunque algunas escenas en los últimos minutos podrían indicar que no es lo último que veremos de los personajes. El episodio 15, titulado “La caballeriza ya llegó” (“The Cavalry Has Arrived” en inglés) se estrenó el 1 de mayo de 2024 en Disney Plus y ha dado una gran conclusión para las aventuras de Hunter, Wrecker, Crosshair, Echo y Omega. ¿Ya viste el capítulo final y te quedaron dudas? No te preocupes, aquí te lo explico.

ESTA ES TU ALERTA DE SPOILERS. ¿Qué pasó en el episodio 15? Vemos a Omega y los niños liberando a la Bestia Zillo, causando estragos en las instalaciones, mientras Hunter, Wrecker y Crosshair son capturados por los agentes CX de Hemlock. Mientras tanto, Echo y Omega liberan a Nala Se y a los demás prisioneros clon, pero la científica de Kamino sacrifica su vida para proteger a Omega y destruir los datos de la instalación.

Hemlock intenta convertir a Hunter, Wrecker y Crosshair en agentes, pero son liberados por Echo, Omega y los otros clones. Después de una confrontación, Omega toma una decisión valiente para salvar a sus amigos. Todos escapan a Pabu, donde se unen a Echo, Rex y Emerie para ayudar a otros clones.

Mientras tanto, Tarkin cierra Tantiss y desvía sus fondos al “Proyecto Stardust”, que eventualmente se convertirá en la Estrella de la Muerte que conocemos de la trilogía original de películas. Con un final lleno de acción y revelaciones, el episodio final dejó a los espectadores ansiosos por lo que vendrá a continuación en el universo de “The Bad Batch”.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE BAD BATCH”?

¿Por qué Rampart mata a Nala Se?

Rampart no solo mata a Nala Se por tratar de borrar toda la información recopilada en su investigación, sino que quería convertirse en una persona crucial para el Imperio. Al desaparecer a la kaminoana y ser el único en tener los conocimientos para continuar con los experimentos del “Proyecto Necromancer”, Rampart sería una pieza vital para los altos mandos.

Sin embargo, sus ambiciones (y su vida) se vieron interrumpidas con la granada que Nala Se hizo explotar al último minuto. De esta forma, acabó con el proyecto, de una vez por todas.

¿Qué pasa con todos los miembros de la Fuerza Clon 99 al final?

Al final de la temporada 3 de The Bad Batch, vemos que cuatro miembros de la Fuerza Clon 99, Hunter, Wrecker, Crosshair y Omega, se establecieron en Pabu, disfrutando de la tranquilidad del pacífico planeta.

Sin embargo, el destino de Echo quedó un tanto enigmático. Aunque se le mostró hablando con Emerie y ayudando a los prisioneros clon liberados a instalarse con Rex, mientras proporcionaba información al senador Chuchi sobre los experimentos de Hemlock, Echo dejó rápidamente Pabu después de esto. Esto deja abierta la posibilidad de futuras historias que involucren al ex miembro de Domino Squad.

¿Cuál es la conexión entre Omega y la Rebelión?

En la escena final de "​​The Bad Batch", podemos ver a Omega cuando ya es adulta y deja Pabu (Foto: Lucasfilm)

En una escena final que se salta varios años en el futuro, donde vemos a una Omega adulta que está dejando Pabu y se despide de Hunter, pues quiere unirse a la rebelión. Aunque en menciona que “están buscando más pilotos”, es poco probable que la inteligente clon se una como una soldado más a las filas de la resistencia.

Es probable que haya jugado un rol estratégico importante y este puede ser un guiño de Dave Filoni para decirnos que Omega podría aparecer en los próximos live-actions de la franquicia de “Star Wars”. Especialmente con el regreso de personajes como Hera Syndulla, Ahsoka Tano, entre otros.