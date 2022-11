Las series live-action de “Star Wars” no han tenido el recibimiento que Disney Plus esperaba, con excepción de “The Mandalorian” y, ahora, “Andor”. Lo que nació como el spin-off de un spin-off con bajas expectativas, resultó ser un éxito. Dado que el programa llegó a su final, ahora los fanáticos del mundo creado por George Lucas se preguntan si habrá una continuación.

El personaje de Cassian Andor, interpretado por el actor mexicano Diego Luna, fue presentado por primera vez en la película “Rogue One”, la cual mostró el trabajo de los rebeldes para conseguir los planos de la Estrella de la Muerte que son entregados a la princesa Leia en “Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza”.

A diferencia de decepcionantes series como “El libro de Bobba Fett” y “Obi-Wan Kenobi”, la nueva serie de la franquicia ha logrado captar al público con el viaje que debe hacer el protagonista para darse cuenta de la opresión del Imperio y la necesidad de combatirlo.

Considerando el lugar en el que dejaron a algunos personajes, es necesaria una continuación y esta ya fue confirmada. Después de la batalla que hubo en Ferrix, instigada por el holograma de Maarva (Fiona Shaw), Cassian salvó a Bix y decidió unirse a Luthen en la rebelión. Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Andor”.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “ANDOR”?

Disney Plus todavía no ha confirmado una fecha para la segunda temporada, pero sabemos que inició las grabaciones a finales de noviembre de 2022 y esta se extenderá hasta agosto de 2023.

Considerando el tiempo que demoró la post-producción de la primera temporada, podemos estimar que “Andor” estrenará su segunda entrega en mediados o finales de 2024, como mínimo.

En una entrevista con Collider, Tony Gilroy, el showrunner de la serie, confirmó estas sospechas.

“Si tomamos el pasado de referencia y hacemos lo mismo que hicimos antes, estará en el mismo cronograma. Saldrá dos años después”, afirmó el también creador y guionista. “El único momento en el que puede acelerar los procesos es en la post-producción y la única forma de hacerlo es con dinero, y el presupuesto está apretado”.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TEMPORADA 2 DE “ANDOR”?

El guión de la temporada 2 de “Andor” ya está completo, por lo que hemos recibido avances importantes acerca de lo que se contará en la siguiente temporada. Básicamente, cubrirá los cuatro años de Cassian dentro de la rebelión hasta los primeros eventos de “Rogue One”, donde el protagonista se sacrificó en el planeta Scarif para conseguir los planos.

En una entrevista con Rolling Stones, Tony Gilroy, dijo que el contexto en la galaxia será muy diferente al de la primera entrega, ya que en ese momento, el Imperio recién estaba mostrando su capacidad opresiva y Cassian Andor pasó por un proceso de convertirse en rebelde luego de sufrir diversas injusticias.

“Los próximos cuatro años (de la historia) no se tratan de convertirse en un revolucionario. Se trata de aprender a ser un líder y lo difícil que es armar la alianza y lo que les sucede a las personas que son los gánsteres originales frente al establecimiento y a muchos otros temas diferentes”, detalló.

Stellan Skarsgård interpreta a Luthen Rael en "Andor", el líder de una de las facciones rebeldes de "Star Wars" (Foto: Lucasfilm)

Como pudimos ver, la rebelión todavía se encuentra muy fragmentada para el final de la primera temporada. Además, habrá un salto de tiempo de un año cada tres episodios, aunque aseguran que esto no significa que vayan a perder detalle.

“Lo que se vuelve interesante es que ahora podemos jugar el espacio negativo. Cuando saltas un año, ¿qué pasó en el medio? Conoces a las personas, sabes cuál fue su trayectoria. Es energizante”, agregó a la revista. “La gente crece, se cansa, se traicionan entre sí. La gente cambia de opinión, se debilita y se vuelve loca”.

La conexión con los eventos principales de “Star Wars” también será mayor, ya que deben conectarlo con la primera película realizada por George Lucas, donde los rebeldes ya tenían una base en Yavin 4.

¿QUIÉNES FORMARÁN PARTE DE LA TEMPORADA 2 DE “ANDOR”?

Aunque nada está confirmado, lo más probable es que la mayoría del reparto regrese para la temporada 2 de “Andor”. Por supuesto, Diego Luna volverá en su papel de Cassian Andor y todo indica que los miembros del grupo rebelde de Luthen Rael (Stellan Skarsgård) también aparezcan. Sobre todo considerando la tensión en la relación entre Vel (Faye Marsay) y Cinta (Varada Sethu) al final del episodio 12.

Mon Monthma (Genevieve O’Reilly) continuará siendo un personaje importante en la resistencia, por lo que sabemos de “Rebels” y otras producciones de la franquicia. No sería una sorpresa verla en su arco en Coruscant, sobre todo ahora que está inculpando a su esposo del dinero faltante en su cuenta bancaria.

Por supuesto, los villanos también volverán a la temporada dos, sobre todo considerando que Syril Karn (Kyle Soller) salvó a Dedra Meero (Denise Goug). Esto podría traducirse en que Syril reciba una posición dentro del Imperio como recompensa y Meero sea reprendida por su fracaso al momento de capturar a Andor y el Nexo.

Por otro lado, no estamos seguros de los amigos de Cassian vuelvan a aparecer, pese a que el personaje se despidió de Bix Caleen (Adria Arjona), Brasso (Joplin Sibtain) y droide B2EMO, prometiéndoles que los volvería a encontrar. Dado que Andor fallece en Rogue One, no estamos seguros si logrará cumplir su promesa antes de eso.

Quienes no aparecerán, a menos que sea en una escena del pasado, serán los personajes que han fallecido como Maarva (Fiona Shaw), Nemik (Alex Lawther), Timm Karlo (James McArdle) y Skeen (Ebon Moss-Bachrach).