“Andor” promete dejar más sorpresas que su primera historia, la celebrada “Rogue One: Una historia de Star Wars”. Por supuesto, no se podía dejar de lado a Diego Luna en el personaje de Cassian Andor como protagonista de estas nuevas aventuras. ¿Pero quiénes son los demás personajes que completan la serie de Disney Plus? Aquí te contamos más de los actores y los roles que tendrán en el programa que se estrena el 21 de septiembre por la mencionada plataforma de streaming.

La producción televisiva se ambientará en cinco años antes de los hechos vistos en la mencionada cinta. Y no había otra forma de contar más sobre Cassian porque, como se vio en el final del filme, se sacrificó junto a sus compañeros para obtener los planos de la Estrella de la Muerte.

La forma en que fue contada, con sus aventuras, diversiones y momentos conmovedores, convirtió a “Rogue One” en una de las cintas más aplaudidas de una parte de la franquicia que, al menos en la pantalla grande, no ha sido bien recibida por el público.

Por el primer avance, se espera una mirada más dirigida hacia los estragos de la dictadura del Imperio y cómo afecta en sus ciudadanos, hasta a los que parecen no tener ninguna posición en cuanto a la política o la forma de gobernar para la gran mayoría.

Diego Luna en la serie precuela "Andor" (Foto: Lucasfilm)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ANDOR”?

Diego Luna como Cassian Andor

Diego Luna vuelve estar en la piel de Cassian Andor, pero en su primera faceta: la de un ladrón. De esta manera, se verá cómo se termina de completar la transformación del protagonista en un espía y revolucionario en contra del Imperio, como se lo vio en “Rogue One”.

Diego Luna escapando en "Andor" (Foto: Lucasfilm)

Adriá Arjona como Bix Caleen

Hay mucho misterio detrás del personaje de Adriá Arjona en “Andor”. La actriz dará vida a Bix Caleen, quien aparece huyendo en el tráiler de la serie de Disney Plus. ¿Es una rebelde? ¿Está escapando de los Stormtroopers? ¿Es una espía? Esas son las preguntas que ha dejado su papel en el programa.

Adriá Arjona en el rol de Bix Caleen (Foto: Lucasfilm)

Stellan Skarsgård como Luthen Rael

Mientras que Stellan Skarsgård interpreta a Luthen Rale, una pieza clave dentro de las intenciones rebeldes para acabar con el Imperio. Su personaje también tiene muchos datos ocultos, pero se ha conocido que tiene claro una sola cosa: la dictadura terminará pronto.

Stellan Skarsgård en el personaje de Luthen Rael (Foto: Lucasfilm)

Fiona Shaw como Maarva

De igual manera, Fiona Shaw cuenta con el papel de Maarva. De este personaje tampoco se tienen muchos detalles. Pero hay uno que, tal vez, la pinta de entero: “La gente se está poniendo de pie. Así es cómo suena un ajuste de cuentas”. Esa es la línea que dice en el avance de “Andor”, por lo que se puede sospechar su participación en la rebelión.

Fiona Shaw en el papel de Maarva (Foto: Lucasfilm)

Forest Whitaker como Saw Gerrera

En tanto, Forest Whitaker tiene el papel de Saw Gerrera, un nombre conocido por los fanáticos de Star Wars: apareció en “The Clone Wars”, “Rebels”, “The Bad Batch” y “Jedi: Fallen Order”. Es uno de los rebeldes más radicales de esta época, quien se separó de la Alianza por motivos que hasta ahora se desconocen: quizás “Andor” tenga la respuesta.

Forest Whitaker dando vida a Saw Gerrera (Foto: Lucasfilm)

Genevieve O’Reilly como Mon Mothma

Por su parte, Genevieve O’Reilly da vida a Mom Mothma, quien forma parte del grupo selecto de líderes de la rebelión. Desde su posición política, este personaje siempre estuvo en contra del Imperio. Vio ese tránsito de la democracia a la dictadura. A pesar de sus intentos, no consiguió frenar el avance hacia un sistema que restringe las libertades. Por ello, junto a Bail Organa, fundó la Alianza Rebelde.

Genevieve O’Reilly como Mon Mothma en "Andor" (Foto. Lucasfilm)

RESTO DE ACTORES QUE COMPLETAN EL ELENCO DE “ANDOR”

Kyle Soller como Syril Karn

Denise Gough como la supervisora Dedra Meero

Alan Tudyk como K-2S0

David Hayman

Clemens Schick

Robert Emms

Anton Lesser

¿CÓMO VER “ANDOR”?

La serie “Andor”, precuela de “Rogue One”, estrena sus tres primeros episodios el miércoles 21 de septiembre a través de la plataforma de streaming Disney Plus. Después, los siguientes nueve capítulos, aparecerán todos los miércoles hasta el 23 de noviembre. Para ver el programa de manera online, puedes dar click en este enlace.