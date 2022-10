La adquisición de Star Wars por Disney dio origen a una gran variedad opciones de cintas y series basadas en el universo ubicado en “una galaxia muy, muy lejana”, la cuales se conectaban con trilogía original y la saga de precuelas creada por George Lucas.

Entre las nuevas creaciones de la alianza de Star Wars y Disney se encuentran la trilogía protagonizada por Daisy Ridley como Rey y las series de “The Mandalorian” (2019) o “Kenobi” (2022).

Siguiendo este camino, Disney+ prepara el estreno de “Star Wars: Historias de los Jedi” (”Tales of the Jedi” en su idioma original), la cual se centra en dos reconocidos y populares personajes de la saga, quienes poseen un paso por la orden Jedi, la cual abandonaron.

“STAR WARS: HISTORIAS DE LOS JEDI” EN DISNEY PLUS

¿De qué trata “Star Wars: Historias de los Jedi”?

La producción sigue a dos personajes con gran manejo de la fuerza: la padawan Ahsoka Tano y el Lord Sith Conde Dooku.

En los primeros episodios, se conocerá la historia del Conde Dooku, su entrenamiento con Qui-Gon Jinn y su caída al lado oscuro tras unirse al sith Darth Sidious.

La otra mitad de la temporada seguirá a Ahsoka Tano, una joven e impulsiva aprendiz que se mantuvo bajo la tutela de Anakin Skywalker cuando este fue nombrado “Maestro” tras las “Guerras de los clones”.

Póster oficial de "Star Wars: Historias de los Jedi" (Foto: Disney)

¿Cuándo se estrena “Star Wars: Historias de los Jedi”?

La serie de Star Wars se estrena el próximo miércoles 26 de octubre a través de Disney Plus. Todos los episodios serán lanzados en un paquete a partir de las 3 am ET/12 am PT.

Episodios de “Star Wars: Historias de los Jedi”