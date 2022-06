El sexto y último capítulo de “Obi-Wan Kenobi” se estrenará el 22 de junio de 2022.

¿Quiénes son los jedis de las tumbas del capítulo 4 de la serie de “Star Wars”?

La primera temporada de “Obi-Wan Kenobi”, la nueva serie de la franquicia “Star Wars” en Disney Plus, terminará el miércoles 22 de junio de 2022, por eso los fanáticos de la ficción dirigida por Deborah Chow y protagonizada por Ewan McGregor ya preguntan por una segunda entrega.

En los primeros episodios, mientras toda la galaxia ha sido sometida por el nuevo Imperio de Sheev Palpatine y su segundo al mando Darth Vader, el caballero jedi de la antigua República cumple un exilio autoimpuesto en Tatooine.

Sin embargo, tras el secuestro de la pequeña Leia Organa se ve obligado a salir de las sombras y enfrentar a su antiguo discípulo que no murió en “La venganza de los Sith” (“Revenge of the Sith” en su idioma original) y quiere vengarse del maestro jedi. Entonces, ¿habrá segunda temporada de “Obi-Wan Kenobi”?

“OBI-WAN KENOBI”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, ni Disney ni Lucasfilm han proporcionado información sobre el futuro de la ficción de “Star Wars”, no obstante, desde el principio fue anunciada como una serie limitada, es decir, esta historia de Obi-Wan terminaría con el sexto capítulo.

De hecho, la directora Deborah Chow dijo a RadioTimes que Obi-Wan se concibió como una serie limitada y “no como una historia de aventura de la semana”. Sin embargo, después de que el programa se convirtió en el estreno de Disney+ más visto, superando tanto a “The Mandalorian”, es posible que cambien de opinión.

En una entrevista para Deadline Podcast, el escritor principal Joby Harold contó que le preguntan al respecto constantemente. “He estado pensando en esto durante tanto tiempo como una historia cerrada que mi mente está tan concentrada en esto como una especie de [serie] limitada, que no he pensado más allá. Pero es un gran personaje. Todos son personajes increíbles”, señaló.

Cuando le preguntaron por una segunda temporada de “Obi-Wan kenobi” dijo: “No puedo responder a ninguna de estas preguntas (risas). Pero me encanta Star Wars y la experiencia de trabajar en Star Wars no ha cambiado eso de ninguna manera. Solo lo ha convertido en una parte más importante de mi vida, y me siento afortunado de ser parte de eso”.

Por su parte, Ewan McGregor reveló en conversación con GQ que, estaría listo para una segunda entrega. “Realmente espero que hagamos otro. Si pudiera hacer uno de estos de vez en cuando, estaría feliz por eso”.

Por lo pronto, solo queda esperar el final de la primera temporada de “Obi-Wan kenobi” , tal vez el último capítulo incluya alguna pista sobre el futuro de la serie, y el anuncio oficial de Disney.