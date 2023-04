En el universo de “Star Wars” hay muchas criaturas, aunque pocas pueden ganarles a Grogu y los Ewoks en ternura. Sin embargo, en el episodio 6 de la temporada 3 de “The Mandalorian”, volvieron a aparecer los Ugnaught, que son una extraña combinación de pequeños humanoides gruñones con un encanto innegable. Aquí les contaremos todo lo que deben saber acerca de esta especie ¡He hablado!

El miércoles 5 de abril de 2023 se estrenó el capítulo titulado “Pistoleros a sueldo”, donde se mostró a Bo-katan y a Din Djarin continuar con su misión de reunir a los mandalorianos nuevamente.

Por ello, aterrizaron en el planeta Plazir-15 (donde vimos una aparición sorpresa de Lizzo y Jack Black) y tuvieron que resolver un misterio antes de acudir a los excompañeros de Kryze.

Un factor clave para descubrir el mal funcionamiento de los droides reprogramados, fueron los Ugnaughts que trabajaban en el lugar, pues ellos habían detectado ciertos patrones. Sin embargo, el acercamiento que tuvo Bo-Katan casi no obtuvo reacción de su parte.

No fue hasta la intervención de Din Djarin que obtuvieron su ayuda, pues el personaje de Pedro Pascal tenía experiencia con ellos, al haberse encontrado con Kuiil en el planeta Arvala-7 durante la primera temporada de la serie de Disney Plus.

Kuiil y Din Djarin en la temporada 1 de “The Mandalorian” (Foto: Lucasfilms)

¿QUIÉNES SON LOS UGNAUGHT?

Los Ugnaughts eran una especie de humanoides inteligentes porcinos provenientes de Gentes, un planeta ubicado en el sector Anoat de los Territorios del Borde Exterior. Son considerados como la raza más trabajadora de la galaxia, pues tienen buenas habilidades manuales, de ingeniería y electrónica. Además, tienen una gran ética laboral.

Pese a tener un planeta natal, se encuentran esparcidos en toda la galaxia y tienen varios asentamientos, siendo uno de ellos la Ciudad de las Nubes de Bespin, donde residen muchos de ellos.

Al haber participado en la construcción del lugar, Lord corelliano Ecclesias Figg les concedió varios de los niveles inferiores de la ciudad.

DATOS DE LOS UGNAUGHT

Planeta de origen: Gentes

Gentes Otros asentamientos: Ciudad de las Nubes de Bespin

Ciudad de las Nubes de Bespin Hábitat: Desiertos o tierras baldías

Desiertos o tierras baldías Lenguaje: Ugnaught

Ugnaught Clasificación: Humanoides porcinos

Humanoides porcinos Color de piel: diferentes tonos de rosados

diferentes tonos de rosados Esperanza de vida: más de 200 años

más de 200 años Niños: Uglets

¿QUÉ CARACTERIZA LA CULTURA UGNAUGHT?

La sociedad de los ugnaught se dividen en clanes tribales jerárquicos, pero esto fue difícil de conservar después de que salieran de su mundo de origen.

Solían vestir de color rojo o tener elementos de esa tonalidad cerca, pues pensaban que eso los ayudaba a mejorar su productividad.

Como pudimos ver en el capítulo 22 de “The Mandalorian”, los ugnaughts se comunican de una forma muy particular y no te responderás si hablas con ofensas. La más grande de ellas es insinuar que no han hecho su trabajo correctamente.

Asimismo, después de que terminan de hablar, finalizan con la frase “He hablado”, para darle hacérselo saber a los demás y dar turno a otros de decir algo.

LOS UGNAUGHT FUERON ESCLAVIZADOS

De acuerdo con la Enciclopedia de los personajes de Star Wars y lo contado en la primera temporada de “The Mandalorian”, los ugnaughts cargan con una trágica historia. Debido a su gran habilidad para trabajar, muchos fueron vendidos como esclavos y esparcidos por toda la galaxia.

Especialmente durante el Imperio Galáctico, los pocos clanes que permanecieron en su planeta de origen fueron atacados por los esclavista y tenían pocas posibilidades de ser salvados, pese a ofrecer suministros a sus rescatistas.