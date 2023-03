La serie “Star Wars: Skeleton Crew” llegará próximamente a Disney Plus. Este proyecto es parte de la franquicia “La guerra de las galaxias” y tiene lugar en el mismo periodo de tiempo que “The Mandalorian” y sus obras derivadas.

El programa fue creado por Jon Watts y Christopher Ford. Además, cuenta con la producción ejecutiva de los creativos Jon Favreau y Dave Filoni.

¿Quieres averiguar más detalles respecto a “Star Wars: Skeleton Crew”? A continuación, te contamos todo lo que sabemos sobre la nueva serie de Disney+.

¿DE QUÉ TRATA “STAR WARS: SKELETON CREW”?

El programa es presentado como un coming-of-age de ciencia ficción, al estilo de la productora Amblin Entertainment de Steven Spielberg. Es decir, es un show que se enfoca en el crecimiento personal de sus personajes principales.

En ese sentido, narra la historia de grupo de niños de alrededor de 10 años de edad. Ellos están perdidos en la galaxia e intentan encontrar el camino a casa, un pequeño planeta en la era de la Nueva República.

El logo de la serie “Star Wars: Skeleton Crew” (Foto: Disney+)

¿QUIÉN ES EL PROTAGONISTA DE “STAR WARS: SKELETON CREW”?

Durante la “Star Wars Celebration” de mayo 2022, se anunció que Jude Law era el protagonista principal del espectáculo televisivo. Hasta el momento, es el único miembro del reparto confirmado.

El actor es reconocido por su trabajo previo en “The Holiday”, “Sherlock Holmes”, la saga “Animales fantásticos”, entre otros proyectos.

Jude Law es un reconocido intérprete británico (Foto: AFP)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “STAR WARS: SKELETON CREW”?

Aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, pero se presume que “Star Wars: Skeleton Crew” llegará a la plataforma de streaming Disney Plus en algún momento del 2023.

Vale precisar que su rodaje inició a principios de septiembre de 2022 y llegó a su fin el pasado 22 de enero del 2023.

¿'THE DANIELS’ DIRIGIRÁN “STAR WARS: SKELETON CREW”?

La respuesta corta es SÍ. Según The Hollywood Reporter, Dan Kwan y Daniel Scheinert (”The Daniels”) dirigirán un capítulo de la serie. Este se estrenará tras el triunfo de los cineastas en la gala de los premios Óscar 2023 por “Everything Everywhere All at Once”.

Recordemos que ellos ganaron en tres categorías importantes de la ceremonia: Mejor guion original, Mejor director y Mejor película. Asimismo, la cinta se llevó otros 4 galardones en total.

En redes sociales, Kwan confirmó la noticia de su participación en “Star Wars: Skeleton Crew”: “Amamos a Jon (Watts), amamos ‘Star Wars’, amamos aprender nueva tecnología, amamos conocer nuevo elenco y equipo, y necesitábamos días para mantener nuestra atención médica, así que fue un sí fácil”, precisó.