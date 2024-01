Luego de tres muy exitosas temporadas, la franquicia de “El mandaloriano” (“The Mandalorian”, en su idioma original), estrenada en noviembre del 2019 en Disney Plus, llegará a la gran pantalla y ya no será una cuarta temporada en el servicio de streaming, así lo confirmó la web oficial de Star Wars.

Y es que luego de varias historias, en las que Din Djarin y Grogu han enfrentado al imperio y a sus remanentes, además de establecer alianzas con otras figuras como Luke Skywalker, Ahsoka Tano o Bobba Fett, la gran pantalla será el próximo objetivo.

Aunque luce como una gran idea reemplazar la cuarta temporada de “El Mandaloriano” en Disney Plus por una película, esto también despierta varias preguntas entre los amantes de “lejana, muy, muy lejana galaxia”, sobre todo por el futuro del cazarrecompensas luego de la cinta.

Creada por el director Jon Favreau, "The Mandalorian" sigue a un guerrero y cazarecompensas tras la caída del emperador Palpatine. (Foto: Disney)

“THE MANDALORIAN AND GROGU”, LA NUEVA PELÍCULA DE STAR WARS

De acuerdo con TV Line, la cinta entrará en producción en 2024, pero no confirmaron en qué mes iniciarán los prepartivos. Sin embargo, confirmaron que Jon Favreau, showrunner de “The Mandalorian” permanecerá en el cargo para la película.

Al lado del productor, responsable de cintas como la primera y segunda de “IronMan” e interpretar a Happy Hogan en el UCM, estarán la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y Dave Filoni.

“Me ha encantado contar historias ambientadas en el mundo rico que creó George Lucas. La perspectiva de llevar al Mandaloriano y su aprendiz Grogu a la pantalla grande es extremadamente emocionante”, admitió el directivo.

Por su parte, la presidente de Lucasfilm, compañía que pertenece a Disney pero que maneja varias de las decisiones del universo de Star Wars, destacó la influencia de la serie en la franquicia.

“Jon Favreau y Dave Filoni han introducido en Star Wars dos personajes nuevos y queridos, y esta nueva historia encaja perfectamente en la pantalla grande”, destacó.

La cinta "The Mandalorian & Grogu" será dirigida por el mismo Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal. (Foto: Lucasfilm)

¿POR QUÉ UNA PELÍCULA DE “THE MANDALORIAN” Y NO LA CUARTA TEMPORADA?

Luego de tres temporadas que la han convertido en la serie de Star Wars más popular en Disney Plus, que las productoras responsables realicen un golpe de timón y decidan convertir la franquicia en una cinta podría ser una apuesta muy alta: un error y el principal producto se arruina.

Sin embargo, aunque no se revelaron los motivos, para el portal Comicbook la respuesta es muy sencilla: el calendario de Pedro Pascal.

Como se recuerda, Din Djarin no es el único que personaje que interpreta el actor de ascendencia chilena, sino que también tiene compromisos en otras producciones, como “The Last of Us”, por lo que sería más sencillo producir una cinta que un paquete de episodios de la cuarta temporada.