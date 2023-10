El octavo episodio de la serie “Star Wars: Ahsoka” ya está disponible en Disney Plus, regalándonos un emocionante final de temporada. Si ya disfrutaste del esperado capítulo, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por eso, en esta nota, te presento el final explicado (ending explained) del show creado por Dave Filoni.

ATENCIÓN SPOILERS. A lo largo de la producción, pudimos conocer más de cerca a Ahsoka Tano (Rosario Dawson), personaje creado para la serie animada “Star Wars: The Clone Wars” y que hizo su debut live-action en “The Mandalorian”.

Así, la vemos investigando una amenaza emergente para una galaxia vulnerable tras la caída del Imperio. Exactamente, después de los hechos de la tercera temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal.

En el reparto, la acompañan estrellas de la talla de Lars Mikkelsen, Eman Esfandi, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno y el fallecido Ray Stevenson.

Vale precisar que el octavo episodio se titula “The Jedi, The Witch and the Warlord”, está dirigido por Rick Famuyiwa y escrito por David Filoni.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “AHSOKA”?

En el final de temporada de “Star Wars: Ahsoka”, vemos a las Grandes Madres transformando a Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) en bruja. Así, cuando Ahsoka, Sabine (Natasha Liu Bordizzo) y Ezra (Eman Esfandi) ponen en peligro la salida de Thrawn (Lars Mikkelsen), ella va al encuentro del trío de héroes.

Ahsoka se enfrenta a Morgan y les pide a sus compañeros que sigan adelante con la misión. Ellos derrotan a los Night Trooper, pero llegan demasiado tarde para abordar la nave del villano.

Entonces, Sabine usa sus habilidades de la Fuerza para ayudar a Ezra a embarcar y el chico lo logra. No obstante, cuando llega el turno de ella, la guerrea decide quedarse con nuestra protagonista.

Ambas luchan contra los enemigos y Ahsoka finalmente acaba con Morgan Elsbeth. En ese sentido, las Grandes Madres lamentan su deceso, pero Thrawn simplemente señala que “Hizo lo que se requería”.

Tras esto, Ahsoka y Sabine reciben ayuda de Huyang (David Tennant) y los Noti, logrando saltar a la lanzadera que recién habían reparado. Sin embargo, no alcanzan a Thrawn, quien salta al hiperespacio y declara que la victoria es suya.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AHSOKA”?

El destino de los personajes tras la batalla

Ahsoka y Sabine regresan a Peridea, donde el personaje de Rosario Dawson ve al búho Morai. Esta vendría a ser la señal de que está protegida y siguiendo el camino correcto.

Por otro lado, observamos a Shin Hati (Ivanna Sakhno) encontrándose con los bandidos vestidos de rojo y levantando su sable frente a ellos.

Baylan Skoll (Ray Stevenson), mientras tanto, está de pie cerca de las estatuas de los dioses Mortis: el Padre, el Hijo y la Hija. De esta manera, se confirma que Peridea está ligada a las entidades que representaban diferentes aspectos de la Fuerza: el equilibrio, el lado oscuro y el lado luminoso, respectivamente.

También vemos por última vez a Thrawn, quien va camino a Dathomir, y a Ezra Bridger, quien pudo reencontrarse con Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), Chopper (Dave Filoni) y el resto de sus amigos luego de disfrazarse de Stormtrooper.

La última escena de “Ahsoka”

Por último, somos testigos de una sincera conversación entre Ahsoka y Sabine. En esta, la maestra felicita a la padawan, diciéndole que lo hizo bien. Y, si bien Thrawn escapó, Ezra regresó a casa.

“Ezra está donde debe estar. Y nosotras también. Es hora de seguir adelante”, manifiesta.

Tras estas palabras, Sabine contempla el paisaje y siente algo. Sin embargo, lo descarta, señalando que son “sombras por la luz de las estrellas”. Al escucharla, Ahsoka asiente y da la vuelta.

La última toma del show nos muestra que, en realidad, el fantasma de la Fuerza de Anakin Skywalker (Hayden Christensen) estaba vigilándolas. Aunque parece inicialmente preocupado, finalmente esboza una sonrisa y es así como acaba la serie de Disney Plus.

