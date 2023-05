Hollywood está de luto. El 22 de mayo del 2023, se confirmó el fallecimiento de Ray Stevenson, reconocido actor de películas de Marvel y proyectos como “Rome” de HBO o “Dexter” de Showtime. Tenía tan solo 58 años de edad.

Uno de los últimos trabajos en los que estuvo involucrado fue “RRR”, la exitosa cinta de S. S. Rajamouli que ganó un premio Óscar. En el film de la India, le dio vida al malvado gobernador Scott Buxton, el antagonista principal de la historia.

El intérprete también formó parte de “Star Wars: Ahsoka”, la serie de Disney+ que se sumará al catálogo de la plataforma de streaming en agosto de 2023. Además de esta producción, los créditos póstumos del artista incluirán las películas “1242: Gateway to the West” y “Cassino in Ischia”.

¿QUIÉN FUE RAY STEVENSON?

Ray Stevenson fue un actor irlandés de cine y televisión. Desde muy temprana edad mostró interés en el arte, por lo que asistió a la Escuela de Teatro Bristol Old Vic en Bristol, Inglaterra. Entre sus papeles más famosos, destacan: Tito Pullo de “Roma”, el capitán Barbanegra de “Black Sails”, Isaak Sirko de “Dexter” y Volstagg de “Thor”.

DATOS PERSONALES DE RAY STEVENSON

Nombre completo: George Raymond Stevenson

Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1964

Lugar de nacimiento: Lisburn, Irlanda del Norte

Edad al fallecer: 58 años

Fecha de fallecimiento: 21 de mayo de 2023

Lugar de fallecimiento: Lacco Ameno, Italia

Ocupación: Actor

Años activo: 1993-2023

LA CARRERA ACTORAL DE RAY STEVENSON

El artista inició su carrera en la década de 1990, apareciendo en diversos programas de televisión. Más tarde, en 1998, debutó en la pantalla grande con la película “The Theory of Flight” y, en 2004, tuvo su primer papel importante: Dagonet, uno de los Caballeros de la Mesa Redonda en el largometraje “King Arthur” de Antoine Fuqua.

Fue popular en Marvel, tras protagonizar la cinta “Punisher: War Zone” y darle vida a Volstagg en la saga “Thor”. En “Star Wars”, le dio voz a Gar Saxon, hasta conseguir el importante rol de Baylan Skoll en “Ahsoka”.

LISTA DE PELÍCULAS Y SERIES DE RAY STEVENSON

De acuerdo con su ficha en IMDb, estas son las principales películas y series de televisión en las que trabajó el actor:

Películas de Ray Stevenson:

“The Theory of Flight” (1998) como un gigoló

“El rey Arturo” (2004) como Dagonet

“Punisher: War Zone” (2008) como Frank Castle / The Punisher

“The Other Guys” (2010) como Roger Wesley

“Thor” (2011) como Volstagg

“Thor: The Dark World” (2013) como Volstagg

“Divergente” (2014) como Marcus Eaton

“Big Game” (2015)

“The Divergent Series: Insurgent” (2015) como Marcus Eaton

“The Divergent Series: Allegiant” (2016) como Marcus Eaton

“Thor: Ragnarok” (2017) como Volstagg

“La piel fría” (2017) como Gruner

“RRR” (2022) como el gobernador Scott Buxton

Ray Stevenson como Volstagg en "Thor" (Foto: Marvel Studios)

Series de Ray Stevenson:

“The Bill” (2000)

“Holby City” (2000)

“Dalziel and Pascoe” (2001)

“Murphy’s Law” (2003)

“Red Cap” (2003)

“Waking the Dead” (2004) como Dr. Tim Faulkner

“Roma” (2005-2007) como Tito Pullo

“Dexter” (2012) como Isaak Sirko

“Black Sails” (2016-2017) como Edward Teach (Barbanegra)

“Star Wars Rebels” (2016) como Gar Saxon

“The Spanish Princess” (2020) como el rey Jacobo IV de Escocia

“Star Wars: The Clone Wars” (2022) como Gar Saxon

“Ahsoka” (2023) como Baylan Skoll

LA FAMILIA DE RAY STEVENSON

Stevenson se casó con la actriz inglesa Ruth Gemmell, a quien conoció en el set de “Band of Gold” (1995). Sin embargo, se divorciaron en el 2005, luego de 8 años de matrimonio.

Poco después, inició una relación con la antropóloga italiana Elisabetta Caraccia. Ambos tuvieron dos hijos: Sebastiano Derek Stevenson y Leonardo George Stevenson, nacidos en 2007 y 2011, respectivamente.

Ray Stevenson y Elisabetta Caraccia en el Festiva de Cine de Berlín 2012 (Foto: AFP)

¿DE QUÉ MURIÓ RAY STEVENSON?

El deceso de Ray Stevenson fue confirmado por uno de sus representantes a Variety. Si bien se desconocen las causas exactas de su muerte, es sabido que esta ocurrió el domingo 21 de mayo de 2023.

El histrión se encontraba en la ciudad Lacco Ameno de Italia, grabando el film “Cassino en Ischia”. Se espera tener más información sobre su sensible fallecimiento en los próximas horas.