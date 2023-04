La temporada 3 de “The Mandalorian” llegó a su final con una batalla llena de blásters, lanzallamas y beskar. Después de ocho episodios, Bo-Katan y Din Djarin pudieron derrotar a Moff Gideon, pero todavía quedan preguntas pendientes en la serie de Disney Plus.

El miércoles 19 de abril se estrenó el capítulo 24, titulado “El regreso” (“The Return” en inglés), que continuaba con el ataque sorpresa que recibieron los mandalorianos durante la exploración del planeta.

Luego de la muerte de Paz Vizsla a manos de los Guardias Pretorianos y la captura de Djarin, la victoria de los mandos no estaba asegurada.

Sin embargo, el personaje de Pedro Pascal logró liberarse y, con la ayuda de Grogu, pudo derrotar también a la escolta de élite. Asimismo, Axe Woves logró avisar a tiempo a la flota del ataque y se sacrificó al quedarse como señuelo en el crucero imperial.

Afortunadamente, pudo escapar justo antes del impacto, lo que permitió que la base de los villanos fuera destruida, pudieran tomar control de Mandalore y empezaran a reconstruir su civilización.

Aunque nos hubiera gustado ver una aparición sorpresa de Ahsoka como refuerzo y así también conectar con su serie, fueron los propios guerreros de armadura de beskar quienes lucharon para reclamar lo que era suyo.

Grogu fue clave en la batalla final de la temporada 3 de "The Mandalorian" (Foto: Lucasfilm)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “THE MANDALORIAN”?

¿Por qué Moff Gideon se estaba clonando a sí mismo?

Desde hace varios capítulos, quedó claro que los remanentes del Imperio buscan implementar los conocimientos de clonación de los kaminoanos. El plan nigromante era para poder obtener un clon de Palpatine, pero la visión de Moff Gideon iba mucho más allá.

Como lo dijo en el octavo episodio, él siempre deseó ser aún más poderoso y lo único que le faltaba era ser usuario de la fuerza. Sin embargo, eso es algo con lo que naces, por lo que utilizó al Dr. Pershing para poder clonar las células que hacían que Grogu pudiera controlar la Fuerza. Los propios miembros del Consejo en la Sombra dieron a entender que había estado usando al científico para otros experimentos.

Aunque Din Djarin destruyó a sus clones, puede que sus avances se hayan utilizado posteriormente para la creación de Snoke, el Líder supremo de la Primera Orden que aparece en “Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza”. Esto a pesar de que el accionar de Gideon haya sido completamente para su propio beneficio.

En "The Mandalorian", Moff Gideon había realizado decenas de clones suyos (Foto: Lucasfilm)

¿Moff Gideon realmente murió?

En el episodio final de la tercera temporada de Mandalorian, la batalla entre Moff Gideon, Bo-Kata, Din Djarin y Grogu acaba cuando el crucero imperial se estrella en la base y todo explota. A pesar de su traje de beskar, el personaje de Giancarlo Espósito no es capaz de resguardarse del fuego, mientras que Grogu protege a los demás usando la Fuerza.

Lo más obvio sería que Gideon no haya podido sobrevivir la explosión, pero no se ve su cuerpo al final. En el caso que esté realmente muerto, podría regresar como alguno de sus clones, alguno que no hayan logrado ser destruido, trayendo de vuelta al villano en la temporada 4. Sin embargo, sería bueno dar por acabado el arco del Moff Gideon y que introduzcan a otro antagonista en la siguiente entrega.

Se presume que Moff Gideon murió al final de la temporada 3 de "The Mandalorian" tras la explosión de la base (Foto: Lucasfilm)

¿Podrán reconstruir Mandalore?

Ahora que pudieron derrotar a Moff Gideon y buena parte de los recursos de los remanentes del Imperio, Bo-Katan y el resto de los mandalorianos tienen la oportunidad de reconstruir su planeta. La serie nos ha dado algunas pistas de que esto es más que factible, tanto práctica como simbólicamente.

La atmósfera de Mandalore no es tóxica, como les hicieron pensar anteriormente y, con el último episodio, descubrieron que no deben esperar a reconstruir las ciudades en domos para poder producir sus propios recursos e insumos. Los mandalorianos que se quedaron atrapados en el planeta encontraron formas de sobrevivir y se dieron cuenta que podrían crecer alimentos por medio de la agricultura.

Por otro lado, el Mythosaurio (y el hecho de que Grogu sienta su presencia) continúa siendo un símbolo del renacer del pueblo mandaloriano.