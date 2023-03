La serie “The Mandalorian” de Disney Plus estrenó el segundo episodio de su temporada 3, el miércoles 8 de marzo. Titulado “Capítulo 18: Las minas de Mandalore” (”Chapter 18: The Mines of Mandalore”), estuvo dirigido por Rachel Morrison y escrito por Jon Favreau.

ATENCIÓN SPOILERS. Así, hacia el final de la entrega, fuimos testigos de un interesante descubrimiento de Mando (Pedro Pascal): en lo más profundo de las minas de Mandalore, nota el ojo y los cuernos de una bestia mítica que se creía extinta.

¿Quieres conocer más detalles al respecto? A continuación, te revelamos qué se sabe del Mythosaur, la legendaria criatura que cerró este capítulo de la serie de Disney Plus.

¿QUÉ ES UN MYTHOSAUR?

En la franquicia “Star Wars”, un Mythosaur es una criatura de proporciones gigantescas que, en el pasado, se encontraba en los Territorios del Borde Exterior del Mandalore. En ese sentido, las minas del planeta eran las guaridas de estos seres.

Al parecer, habrían sido domesticados y montados por Mandalore el Grande. No obstante, se cree que se extinguieron mucho antes del cataclismo mandaloriano.

El cráneo del Mythosaur es considerado como uno de los símbolos tradicionales de la iconografía del planeta. Por ello, se encuentra representado en la armadura de Beskar o el collar de Grogu, por mencionar algunos ejemplos.

La figura del Mythosaur tiene gran carga simbólica en la serie "The Mandalorian" (Fotos: Lucasfilm)

EL MYTHOSAUR EN “THE MANDALORIAN”

Podemos encontrar una referencia a estos seres en la primera temporada del programa. Kuiil entrenaba a Din Djarin y, al ver que se daba por vencido al domar blurrgs, lo regañó recordando a sus antepasados. “Tus antepasados montaron al gran Mythosaurio, seguro que puedes montar a esta joven potrilla”, señaló el personaje.

De esta manera, en el capítulo 2 de la tercera temporada del show, vemos a Din Djarin y Bo-Katan llegar a las aguas vivas de las Minas de Mandalore. Allí, él tiene la intención de bañarse para expiar sus pecados.

Pero, antes de hacerlo, el personaje de Katee Sackhoff lee un cartel para brindarle la experiencia ceremonial completa: “Estas minas datan de la era del primer Mand’alor. Según la tradición, las minas fueron la guarida de un Mythosaurio. Dicen que Mandalore el Grande logró domar a la bestia mítica. A partir de esas leyendas se adoptó el emblema del cráneo y se convirtió en el símbolo de nuestro planeta”.

Mientras Mando se sumerge, es arrastrado hacia lo más profundo y Bo-Katan se lanza tras él. Entonces, de regreso a la superficie, la luz del casco de nuestro protagonista revela el ojo de una criatura enorme y pronto ve los cuernos característicos de esa bestia mítica: el Mythosaur.

¿QUÉ SIGNIFICA LA APARICIÓN DEL MYTHOSAUR EN “THE MANDALORIAN”?

Es muy probable que una de las profecías de la franquicia se cumpla con la aparición del Mythosaur. En “The Book of Boba Fett”, La Armera afirmaba: “Las canciones de eones pasados predijeron que el Mythosaur se levantaría para anunciar una nueva era de Mandalore. Por desgracia, no eran más que leyendas”.

Teniendo en cuenta esto, la criatura podría traer consigo una última guerra civil mandaloriana. ¿El pueblo luchará bajo el único símbolo que siempre los ha unido? Pues, el hecho de que el Mythosaur dejó de ser una leyenda cobra mucho valor a partir de ahora.